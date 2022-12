Mercato Arenzano, a volte ritornano, preso l’attaccante Elvis Metalla

Arenzano. Era previsto per questa settimana, l’arrivo di Elvis Metalla all’Arenzano e così è stato.

Il direttore sportivo Davide Alvino ha concluso, positivamente, una interessante operazione di mercato, portando in dote a mister Alberto Corradi, il forte ‘attaccante savonese, prelevato dal Finale., che va ad irrobustire un reparto offensivo importante.

‘A volte ritornano’ è il titolo della prima raccolta di racconti di Stephen King… ed anche nel mondo del calcio ci sono giocatori che decidono di tornare in una società, in un ambiente, un ‘villaggio, nel quale si sono trovati bene, come nel caso del neo attaccante arenzanese (classe ’99).

Metalla. infatti, ritorna, a distanza di tempo, ad indossare la casacca dell’Arenzano, società con la quale aveva giocato, sotto la guida di mister Alessandro Manetti.

Metalla, si è messo subito a disposizione di mister Corradi, con l’intento di aiutare squadra, grazie all’esperienza maturata in realtà come Vado, Pietra, Savona, Albenga, Finale.

“Ringrazio innanzi tutto l’Arenzano, mister Corradi in primis ed il direttore sportivo Alvino per la fiducia accordatami – afferma Metalla – la squadra è ambiziosa ed ha giovani davvero interessanti, vogliamo disputare una seconda parte di campionato all’altezza di quella giocata fino ad adesso”.

“Ho visto giocare i miei nuovi compagni con il Finale, sono ragazzi davvero in gamba – conclude l’attaccante – un gruppo compatto, con ottime di idee di gioco, che mister Corradi sa trasmettere”.