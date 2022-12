Mercatino di San Nicola a Piccapietra, si chiude con un “record di fondi da donare in beneficenza”

Genova. Si è conclusa ieri pomeriggio con un record assoluto di fondi raccolti la 33esima edizione del Mercatino di San Nicola, la manifestazione organizzata in piazza Piccapietra dal 2 al 23 dicembre 2022 e l’unico mercatino natalizio in Italia gestito da una Onlus.

Complessivamente sono stati ottenuti 35 mila euro così suddivisi: 21 mila sono stati destinati all’associazione “Band degli Orsi” a favore dell’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova, 10 mila all’associazione “La Dimora Accogliente ODV” e 4 mila, infine, all’associazione “Isforcoop Genova”. A questi si aggiungono 110 mila euro raccolti dalle

diverse associazioni presenti quest’anno al mercatino che saranno utilizzati per sostenere altrettanti progetti all’insegna della solidarietà.

I progetti delle associazioni che hanno ottenuto i fondi sono: il progetto “Accoglienza e aiuto” proposto dall’ Associazione LA DIMORA CCOGLIENTE O.D.V che si pone come obiettivo di assistere categorie di persone in situazione di disagio sociale, il tutto finalizzato al raggiungimento del livello di autonomia.

L’ente di formazione, presente nel quartiere di San Fruttuoso dal 2016 e attivo nel territorio ligure nelle sedi di Genova, Savona e La Spezia da oltre 30 anni, è incubatore di idee e progetti innovativi di inclusione sociale e inserimento lavorativo e socio lavorativo, con particolare attenzione a persone in situazione di svantaggio o a rischio di esclusione sociale.

Il progetto “Diversità come valore” proposto da ISFORCOOP GENOVA: rivolto in particolare ai giovani con disabilità, attraverso attività per l’integrazione socio lavorativa (corsi A.I.S.L.) e attività professionalizzanti e individualizzate (corsi A.P.I.M.) coordinate tra le famiglie dei ragazzi, le A.S.L. e l’ente stesso.

Infine, il progetto “Autonomia energetica Covo degli Orsi” proposto da LA BAND DEGLI ORSI: dopo aver restaurato negli anni precedenti, e inaugurato nel corso di questo anno il COVO DEGLI ORSI (ex Casa Rossa nel quartiere di Sturla), attraverso la gestione della zona ristoro del Mercatino di San Nicola, l’Associazione si pone come obiettivo quello di finanziare l’acquisto di pannelli solari per soddisfare il fabbisogno energetico della propria struttura di accoglienza.

Ieri è stata anche la giornata dell’estrazione dei premi della tradizionale lotteria benefica che quest’anno ha messo in palio quattro maglie autografate da alcuni giocatori rispettivamente dell’U.C. Sampdoria e del Genoa C.F.C. (di Audero, Gabbiadini e Quagliarella per i blucerchiati, di Ilsanker per i rossoblù,).

A proposito di numeri, la 33esima è stata l’edizione record anche per il numero di stand ed associazioni benefiche presenti, ben 120, primato assoluto per il Mercatino.

Alto anche il numero di espositori: tra i 70 stand c’è stato spazio per nuovi artigiani, curiose attività (tra cui l’animazione per bambini a tema “cartoni animati”) e antichi mestieri, dal ceramista all’impagliatore, dalla ricamatrice al burattinaio. Rinnovato anche il successo dei laboratori: quelli mattutini per le scuole e, novità di quest’edizione, quelli per realizzare centro tavola natalizi.

Come da tradizione, il Mercatino si è confermato pet-friendly, con una serie di laboratori e iniziative, in collaborazione con diverse associazioni, per intrattenere e divertire adulti e bambini. Anche quest’anno la cucina del Mercatino di San Nicola, in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso degli Alpini, si è occupata dei pasti per le mense dei poveri, che sono state distribuiti in diverse zone della città; Inoltre, dopo tre anni di assenza, sono tornati gli animali (sei caprette) tra i banchi della fiera, portati dalla

fattoria didattica di Tiglieto.

Numerosi anche gli appuntamenti culinari con sagre e menu dedicati proposti per 20 giorni consecutivi, musicali e di intrattenimento con 15 band che si sono alternate sul palco del San Nicola Il Mercatino di San Nicola, manifestazione sostenuta da Comune di Genova e Regione Liguria, dà appuntamento ai suoi affezionati visitatori nel dicembre 2023.