Manutenzione alla rete idrica: Sestri Ponente e corso Sardegna senz’acqua per mezza giornata

Genova. Doppio intervento sulla rete idrica nei prossimi giorni. Per questo motivo sono previsti disagi per le utenze che subiranno delle limitazioni. Ecco il dettaglio.

Iren Acqua comunica che, a causa di lavori di rinnovamento della rete idrica, il giorno Martedì 6 dicembre 2022 dalle ore 08:30 alle ore 14:00 verrà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova

• Via Monticelli

• Via della Zebra dal civ. 1 al civ. 2

• Via dei Giardini dal civ. 1 al civ. 4a

Sempre martedì 6 dicembre 2022 dalle ore 08:30 alle ore 18:30 verrà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie di Sestri Ponente:

• Via Vado dal cv 17 al cv 47

• Pzza Cosma Clavarino dal cv3-3a-4-5

• Piazza Poch

• Via Inf Briscata

• Via G de Notaris

• Via Manno

• Via Tomaso d’Aquino

• Via Capitano del popolo

Si precisa che nelle le vie citate sono presenti anche tubazioni non interessate dai lavori che continueranno il normale servizio. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente