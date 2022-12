Manovra, Ghio (Pd) presenta un emendamento per finanziare le ciclovie urbane

Roma. Istituire un ‘Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane e la promozione della mobilità ciclistica sicura‘, per far fronte all’emergenza delle morti di pedoni e ciclisti su strada e per finanziare l’attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica.

Lo prevede un emendamento a prima firma Valentina Ghio (Pd) presentato alla manovra nella commissione Bilancio alla Camera.

Il fondo, con dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 (e una corrispettiva riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili), finanzierà interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, nonché attività per la messa in sicurezza delle ciclovie urbane esistenti, che siano stati posti in essere da Comuni, Città metropolitane ed Unioni di comuni.

Nello scorso consiglio comunale a Genova è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato da Federico Bertorello (Lega) per chiedere al Governo e al Parlamento l’immediato ripristino del Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane nella legge di Bilancio 2023. Il capoluogo ligure è stato una delle prime città italiane a partecipare al flash mob della “ciclabile umana” per chiedere strade più sicure per le bici.