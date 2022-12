Maggiordomo di quartiere, Giampedrone: “Il servizio sarà riattivato in primavera”

Genova. Riprenderà in primavera il servizio del maggiordomo di quartiere, sperimentazione avviata a ottobre 2020 dalla Regione Liguria e in scadenza alla fine del 2022. Lo ha annunciato in consiglio regionale l’assessore alle Politiche sociali Giacomo Giampedrone rispondendo a due interrogazioni presentate da Gianni Pastorino di Linea Condivisa e da Roberto Arboscello del Pd.

“Il bando uscirà a gennaio – ha confermato Giampedrone -. Essendo tarato come servizio sperimentale aveva una sua naturale scadenza. Non possiamo decidere noi chi gestisce il servizio perché deve andare a gara. Valuteremo se fare qualcosa che esca dalla sperimentalità e sia invece più strutturato in modo da garantire anche una procedura di interregno per dare continuità. Entro primavera il pacchetto sarà riattivato. Abbiamo già avviato colloqui con i portatori di interesse”.

Il maggiordomo di quartiere è uno sportello che offre servizi ai cittadini come il ritiro di pacchi, la consegna di spesa e medicinali agli anziani, assistenza nel pagamento di bollette, piccole manutenzioni domestiche, supporto informatico, accompagnamento di persone con difficoltà di deambulazione. Un presidio che nel tempo è diventato un punto di riferimento, soprattutto per gli anziani. Ma in questi giorni era tornata l’incertezza sul futuro della sperimentazione, nonostante la Regione avesse già dichiarato l’intenzione di andare avanti.

Alla scadenza dei finanziamenti, oltre 1,8 milioni provenienti dal Fondo sociale europeo, erano 18 gli sportelli attivi in tutta la Liguria di cui 7 nel Genovesato gestiti da alcune realtà del terzo settore con capofila la cooperativa sociale Agorà.

Nel capoluogo i “maggiordomi” erano stati collocati in piazza Luccoli, in piazza Palermo, in via Piacenza, nella Casa di Quartiere 13D di Certosa e nel palazzo municipale di via Sestri. In ogni sportello erano operativi 4 maggiordomi, di cui un tutor e 3 tirocinanti selezionati tra disoccupati con Isee inferiore a 20mila euro. In totale il tirocinio è stato attivato per 162 persone.