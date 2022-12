L’8 dicembre si accende il Natale in Bassa Valbisagno: tre eventi in tre piazze diverse

Genova. Giovedì 8 dicembre si accenderanno le luci del Natale anche in Bassa Valbisagno. Il Municipio ha voluto realizzare un’atmosfera natalizia in tre punti nevralgici del territorio: piazza Manzoni, piazza Galileo Ferraris e piazza Martinez.

Si inizia con l’evento Nonostante tutto è Natale organizzato dal Civ di corso Sardegna: in piazza Manzoni alle ore 15.30 accenderà la sfera luminosa. Si prosegue a Marassi in piazza Galileo Ferraris dove alle 16.30 si accenderà l’albero luminoso, infine ci si sposta a San Fruttuoso in piazza Martinez dove alle 17.30 si accenderà un altro albero luminoso, orari scelti anche per permettere ai cittadini della Bassa Val Bisagno di partecipare alle 18.00 all’accensione dell’albero di Natale in Piazza De Ferrari.

“Sono molto contento dello sforzo fatto dal Municipio per creare una magica atmosfera natalizia nei nostri quartieri, il nostro impegno per rendere un Natale luminoso va proprio nella direzione di accrescere il nostro senso di comunità e di gioia per queste bellissime feste. Il tutto prestando grandissima attenzione al risparmio energetico, infatti ricordo a tal proposito che i nostri alberi consumano l’uno meno di un ferro da stiro”, commenta il presidente Angelo Guidi.

“Illuminare il nostro Municipio – sottolinea Sonia Paglialunga, assessora municipale con delega al commercio – è un modo per dare risalto a tutte le attività commerciali che vivono i nostri quartieri ogni giorno dell’anno, il nostro impegno mira a favorire e sostenere il tessuto economico presente”. “Sarà l’occasione per condividere con tutta la cittadinanza un evento legato alla nostra tradizione che unisce persone di tutte le età”, aggiunge e l’assessora alla Cultura Barbara Lagomarsino.