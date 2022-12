L’Iren Genova Quinto fatica ma torna alla vittoria: 7-6 al De Akker Team

Genova. Una fatica dal primo all’ultimo secondo di gioco, ma alla fine nell’ottava giornata del campionato di Serie A1 l’Iren Genova Quinto, dopo il ko rimediato in casa del Telimar, torna a vincere: alla Marco Paganuzzi di Albaro i biancorossi vincono di misura, 7-6, sul De Akker Bologna, penalizzati senz’altro dall’aver giocato per quattro minuti, a cavallo fra il secondo e il terzo tempo, in inferiorità numerica per la brutalità, con conseguenti espulsione definitiva e rigore, fischiata a Matteo Gitto.

Nel quarto e ultimo tempo il break decisivo dei padroni di casa, che salgono a quota 12 punti in classifica. “Eravamo partiti molto bene – commenta il tecnico Luca Bittarello -. Nel primo quarto avevamo la gara sotto controllo, ho visto un buon atteggiamento e questo in casa non era ancora capitato. Poi abbiamo dovuto giocare questi quattro minuti con l’uomo in meno, ma abbiamo reagito bene ad una situazione difficile. Siamo rimasti uniti, compatti nonostante il grande dispendio fisico e mentale, e questo alla lunga, come è stato anche oggi con l’allungo decisivo nel finale, porta ai risultati. Ora ci aspetta il Brescia, inutile negare che per noi sarà un allenamento di altissima qualità per mettere a punto alcune manovre che ancora non vanno, specie in difesa, poi penseremo alla gara in casa del Catania, che sarà un’altra battaglia per la quale farsi trovare pronti”.

Il tabellino:

IREN GENOVA QUINTO – DE AKKER TEAM 7-6

(Parziali: 2-1 1-2 1-2 3-1)

IREN GENOVA QUINTO: F. Massaro, N. Gambacciani 1, A. Di Somma, Villa, G. Molina Rios 1, R. Ravina 1, A. Fracas, A. Nora, N. Figari 1, P. Mijuskovic 2, M. Gitto, J. Gambacciani 1, Valle. All. Bittarello

DE AKKER TEAM: M. Cicali, D. Townsend, R. Spadafora, A. Baldinelli, G. Boggiano, B. Kadar, S. Guerrato 1, K. Milakovic 3, T. Alfonso, E. Manzi 1, E. Cocchi 1, A. Deserti, M. Pederielli. All. Mistrangelo

Arbitri: Braghini e Petronilli

Note. Uscito per limite di falli Gambacciani nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Iren Genova Quinto 3/7 + un rigore e De Akker 2/10 + 2 rigori. Espulso Gitto per brutalità nel secondo tempo.