Linea del Campasso, dal Governo arrivano altri 100 milioni per la rigenerazione urbana

Genova. Arrivano altri 100 milioni di euro per il progetto di rigenerazione urbana dei quartieri della Valpolcevera interessati dalla riattivazione della linea del Campasso, l’ultimo miglio del Terzo Valico tra Fegino e il porto. Lo ha annunciato questa mattina il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini rispondendo alle domande di Lorenzo Basso (Pd), vicepresidente della commissione dei Trasporti del Senato. Soldi che si aggiungeranno agli 89 milioni già stanziati dal governo Draghi.

“Dopo le prime risorse stanziate in estate – spiega Basso – non erano state calcolate ulteriori risorse per indennizzi e opere di riqualificazione per le zone di Certosa e Campasso, perché i lavori che stanno interessando i quartieri erano considerati una riattivazione di linea. Grazie però al prezioso impegno dei comitati e del Partito Democratico in Comune e in Regione si è riuscito a far capire che si tratta invece di un’opera fortemente impattante sul tessuto cittadino e urbano. Così dopo gli 89 milioni di euro stanziati in estate arriva il completamento del contributo con ulteriori 100 milioni di euro, che serviranno per il completamento del progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana del Campasso e di Certosa”.

Finora il protocollo d’intesa firmato dall’ex ministro Enrico Giovannini il 31 agosto a Genova e i relativi finanziamenti riguardavano solo le aree che distano al massimo 30 metri dalla linea. Questa zona verrà ulteriormente suddivisa in tre fasce: in quella più critica, entro 10 metri dai binari, sono previsti espropri e demolizioni che saranno comunque “ridotti al minimo”, aveva assicurato il sindaco Bucci, mentre nelle due fasce più lontane gli interventi di rigenerazione sarebbero stati a carico del Comune. Ma dai quartieri, in particolare Certosa, era emersa la richiesta di una riqualificazione complessiva che non si limitasse ai dintorni della ferrovia ma includesse anche piazzale Facchini, l’area ex Fillea e le vie commerciali, oltre che la zona di Fegino.

La stima dei 100 milioni in più era arrivata dallo stesso Giovannini. Ora il governo conferma il nuovo stanziamento, che sarà gestito da Rfi in virtù del progetto complessivo che spetterà a Tursi presentare. “Raggiunto questo risultato – conclude Basso – ora monitoreremo l’utilizzo di queste risorse che, non solo dovranno indennizzare i cittadini, ma ridare a tutta l’area soggetta ai lavori e ai disagi, da Sampierdarena a Certosa, Rivarolo e Fegino, un’opportunità di rinascita e riqualificazione, a partire dalle coperture ferroviarie dove necessarie”.

“Un importante segnale alla città, un impegno mantenuto dal Mit per la riqualificazione della zona – commenta il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi (Lega) -. Un’opera connessa agli investimenti ferroviari previsti dal Pnrr che rappresenta anche una occasione importante di rigenerazione urbana”.

“Bene che il governo abbia deciso di finanziare quanto promesso dal ministro Giovannini, perché oltre ai giusti indennizzi da riconoscere a chi continuerà a vivere sulla linea ferroviaria del terzo valico e a chi invece dovrà lasciare la propria casa, questa è una straordinaria occasione di rigenerazione urbana – commenta il consigliere regionale Pippo Rossetti (Pd) -. Con questi circa 189 milioni di euro si potrà sviluppare e intraprendere una profonda azione di riqualificazione e il sindaco di Genova ha il dovere, con un ampio processo partecipativo, di restituire vivibilità e qualità alla vita di chi abita in Valpolcevera e a Sampierdarena e attivare finanziamenti integrati pubblico privati per riqualificare le abitazioni anche di Arte e del Comune: serve un trasporto pubblico locale più efficiente, nuove scuole, parcheggi di interscambio servizi per persone fragili e interconnessione tra i presidi realizzati dal territorio come la Casa della salute a Bolzaneto”.

“Questa è un’ottima notizia, frutto di un lavoro a 360 gradi tra le istituzioni del territorio, i municipi e i cittadini con i comitati – aggiunge la consigliera comunale del Pd Cristina Lodi – ed è giusto che la popolazione coinvolta totalmente da tutti i lavori potesse intravedere un’attenzione da parte del governo che chiede molto ma che con queste risorse si deve prendere cura del futuro e della vita delle persone. Quello che preoccupa è che tutto verrà dato in gestione al Comune ai sensi della convenzione firmata a fine agosto. Sono ancora in attesa di una commissione consiliare sulla destinazione dei fondi e sulla realizzazione dell’opera in Valpolcevera e Campasso, chiesta a luglio e ancora non convocata, che dimostra come sempre la difficoltà su trasparenza, partecipazione e condivisione. Solleciterò nuovamente la commissione consiliare perché è importante che ci sia trasparenza in tutti i processi di assegnazione di indennizzi, e che le scelte di riqualificazione da Sampierdarena, Certosa, Rivarolo e Fegino siano davvero una risposta concreta a quanto in questi anni questi territori hanno subito a seguito della grande tragedia del crollo del ponte Morandi”.

“Un ottimo risultato, per cui ringraziamo Matteo Salvini e il vice ministro del Mit Edoardo Rixi. È stato necessario un cambio di Governo per considerare l’intervento che interessa il Campasso e Certosa non una mera riattivazione di linea, ma una vera e propria nuova strategica infrastruttura al servizio del territorio”, interviene il consigliere regionale Alessio Piana (Lega).