Genova. Con 50 progetti destinati a semplificare i servizi per i cittadini e le imprese Liguria Digitale presenta la propria strategia per il prossimo futuro. Al via questa mattina nella Sala Maestrale dei Magazzini del Cotone la convention aperta dal commissario per l’Innovazione digitale, Enrico Castanini. Molti gli stakeholder, istituzioni, associazioni, aziende, esperti, che partecipato alle tavole rotonde.

Tra gli ospiti della giornata il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi, il presidente della Regione Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci, il rettore Federico Delfino, il presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini, il direttore scientifico dell’Iit Giorgio Metta. A chiudere i saluti del presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Abbiamo stilato un documento di 300 pagine, una Guerra e Pace della strategia digitale – ha detto Castanini – coinvolgendo il territorio abbiamo voluto dare un contributo e oggi due terzi dei progetti che presentiamo sono già finanziati”.

Sette i campi di lavoro su cui sono suddivisi i 50 progetti e i 71 interventi su rete digitali (5 progetti) formazione, ricerca e lavoro (9 progetti) logistica (5), sistemi per il cittadino (6) cultura e turismo (3), ambiente ed energia (4) e salute (18).

Tra gli esempi portati da Castanini nella sua presentazione c’è la telemedicina, con il progetto sviluppato nell’ambito del contrasto al Covid: “Abbiamo messo in collegamento i medici di famiglia con gli specialisti del San Martino, arrivando in caso di necessità di ricovero a saltare il pronto soccorso, facendo arrivare i pazienti direttamente nei reparti, con un grande vantaggio per il paziente e anche per il sistema ospedaliero”.

Liguria Digitale, la strategia in 50 progetti: il convegno

Il presidente della Regione, Giovanni Toti, è intervenuto con un saluto come “avatar”. “La Liguria ha iniziato un percorso per arrivare a essere la regione più digitalizzata d’Italia, quando questi progetti saranno realizzati renderanno più facile e competitiva la vita in Liguria. È stato fatto un lavoro di ascolto, confronto e condivisione, durante la pandemia abbiamo imparato quanto l’infrastruttura digitale sia importante per i servizi al cittadino. Il digitale è una grande infrastruttura che deve rendere più moderno il Paese”.

All’apertura degli stati generali anche l’assessore regionale con delega all’innovazione, Andrea Benveduti: “E’ importante legare la digitalizzazione a una strategia, e noi abbiamo la fortuna di avere una macchina molto efficiente come Liguria Digitale. Cinquanta progetti sono tanti, ma se non si ha un’idea visionaria non si va da nessuna parte. Il nostro orizzonte deve guardare ai prossimi dieci anni”.