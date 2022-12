Ligorna: Samuele Gerbino, convocato nella Rappresentativa Nazionale

Genova. L’eccellente programmazione della società Ligorna ed il certosino lavoro di mister Giorgio Roselli, hanno portato la squadra al terzo posto della graduatoria del campionato di Serie D.

Tra i tanti giocatori che si sono messi in luce in questa fase del campionato, c’è sicuramente Samuele Gerbino, centrocampista, classe 2004, convocato, da mister Giuliano Giannicchedda, mercoledì 14 dicembre 2022, per il Raduno Territoriale Area Nord della Rappresentativa di Serie D, che si svolgerà a Montichiari, in provincia di Brescia

Gerbino, figlio d’arte, il papà Andrea ha giocato nel Pontedecimo del compianto mister Fabrizio Gorin, ha militato nel settore giovanile del Genoa, per poi passare al Ligorna, dove si è inserito gradualmente in prima squadra, diventandone un punto fermo.

La grande capacità negli inserimenti gli ha permesso di arrivare a realizzare cinque reti, un bottino rilevante, considerata la giovane età ed il livello alto del torneo di Serie D.