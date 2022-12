Ligorna, mister Roselli: “Pinerolo avversaria complicata per le nostre caratteristiche”

Genova. Ultima sfida casalinga dell’anno solare per il Ligorna. Gli uomini di mister Roselli riceveranno nell’anticipo del sabato il Pinerolo. Biancoblù ancora terzi in classifica grazie al successo esterno contro la Sanremese dello scorso weekend. Pinerolo attualmente sedicesimo a un punto dalla zona salvezza ma reduce dalla vittoria contro il Casale.

“Quella contro il Pinerolo sarà una partita totalmente diversa rispetto a quella contro la Sanremese, per certi versi più complicata – commenta il tecnico dei genovesi -. E’ una squadra molto fisica, si sanno difendere bene e hanno giocatori molto tecnici sui calci piazzati. Insomma, è una squadra complicata per quelle che sono le nostre caratteristiche”.

“Questa e la prossima saranno partite un po’ anomale per noi, come per tutte le altre squadre, in quanto sono ravvicinate e caratterizzate da meno preparazione – sottolinea Roselli – Per noi probabilmente un po’ di più per l’impegno di coppa e per l’enorme minutaggio che il nostro reparto offensivo ha accumulato nelle ultime tre gare”.