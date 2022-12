Ligorna, domenica il derby con la Sanremese. Mister Roselli: “Una delle squadre più forti del campionato”

Genova. Ritorna in campo per la terza partita in otto giorni il Ligorna. Biancoblù impegnati domenica al Comunale contro la Sanremese, attuale seconda della classe nel Girone A di Serie D. Matuziani reduci da tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite, mentre il Ligorna da otto punti nelle ultime cinque sfide in campionato e dai sedicesimi di Coppa Italia, disputati mercoledì a Bra.

“Sarà una partita completamente diversa da tante altre perché la Sanremese è una squadra che fa della qualità la sua forza – commenta mister Giorgio Roselli -. In questo senso è una squadra opposta al Bra, non tanto perché i braidesi non ne abbiano, quanto perché hanno un sistema di gioco che è molto improntato sulla fisicità. La Sanremese mette in campo grande qualità e noi ci dovremo adattare. Una formazione, quella dei matuziani, che fa parte della coppia di squadre che credo non abbia rivali in questo girone. Se prima la Sanremese aveva qualcosa in più rispetto al Sestri Levante, ora invece con i rinforzi dei rossoblù la differenza si è livellata”.

E sulla condizione della squadra, il tecnico dichiara: “Abbiamo qualche giocatore che ha fatto gli straordinari e che quindi magari nell’ultima parte della sfida potrebbe avere qualche affaticamento. Rientrerà Gulli, vedremo se dal primo minuto. Detto ciò, abbiamo sì qualche acciaccato ma i ragazzi dovrebbero recuperare”.