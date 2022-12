L’Entella vince a Recanati, la parola ai protagonisti

Chiavari. L’Entella espugna il terreno della Recanatese e si porta a 4 lunghezze dalla capolista Reggiana.

Le reti, che decidono la gara a favore degli uomini di mister Gennaro Volpe sono di Lorenzo Meazzi e Luca Zamparo.

A fine gara spazio ai commenti dei protagonisti:

“Cercavo delle risposte e le ho trovate – afferma mister Volpe – oggi contava vincere e l’abbiamo fatto, non è stato facile considerato che la Recanatese giocava la prima partita nel suo stadio. Abbiamo concesso una rete, che avremmo potuto evitare, ma c’è stata la reazione giusta per andare a vincere la gara, peccato per alcune ripartente non sfruttate al meglio, siamo stati imprecisi nell’ultimo passaggio e nella conclusione. Nuovo modulo? Penso che un allenatore debba sempre mettersi in discussione – conclude Volpe – c’era l’esigenza di cambiare anche per gli infortuni di Clemenza e Ramirez. Stimo cercando di interpretare la negli questo nuovo modulo, sicuramente abbiamo tanti aspetti da migliorare, ma la strada può essere quella giusta”.

Lorenzo Meazzi, dopo la rete n Coppa Italia, si sblocca anche in campionato. Un gol, il primo in serie C, che consente all’Entella di vincere la gara: “Era fondamentale tornare a vincere – dichiara il centrocampista arenzanese – siamo stati bravi a sfruttare le occasioni avute. E’ il mio secondo goal nel giro di tre giorni – continua Meazzi – dedico la rete alla squadra, che ha saputo restare umile , concentrata e consapevole della propria forza”.

“E’ la seconda partita che giochiamo con il nuovo modulo di gioco, ci vorrà del tempo per trovare i giusti automatismi – puntualizza Michele Pellizzer – voglio fare i complimenti a tutti i compagni. che hanno dato tutto dal primo all’ultimo istante del match, dobbiamo migliorare ma con il tempo ed il lavoro troveremo le giuste misure”.

Fonte fotografia: Virtus Entella

