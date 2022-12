L’Entella travolge (5-2) il Renate e stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia

Chiavari. L’Entella travolge (5-2) il Renate e stacca, per la prima volta, il pass valevole la semifinale di Coppa Italia.

Le reti vincenti portano le firme di Reali (al 20°), Meazzi (al 31°), Faggioli (al 42°), Rada (al 57°) e Doumbia (all’82°).

I commenti post gara sono affidati a Rada e Meazzi (nella foto).

“Abbiamo disputato una partita perfetta, segnare con la fascia da capitano è un grandissimo motivo di orgoglio afferma Armand Rada – sono contento per il goal e per gl assist, oggi era importante vincere e passare il turno – afferma Lorenzo Meazzi – avevamo tanta voglia di riscatto , dedico la rete alla mia famiglia ed al gruppo, spero di trovare la via del goal anche in campionato”.

Fonte fotografia: Virtus Entella