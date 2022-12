Legge di bilancio, Pastorino: “Approvare ribasso canoni minimi demaniali, aiutano attività sociali”

Roma. “Il governo deve assumersi un impegno diretto sui canoni demaniali minimi per le attività senza scopo di lucro, che oggi sono a 2.500 euro. Un peso insostenibile: per questo c’è bisogno di un ribasso a 500 euro per non soffocare quelle attività con una destinazione sociale, sportiva, ricreativa legate alle tradizioni locali e giudicate di interesse pubblico dagli enti locali. Oggi ho ricevuto la risposta, durante il question time alla Camera, del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha dato una disponibilità a portare avanti le verifiche per poi affrontare il tema. In questo modo, però, vengono solo allungati ulteriormente i tempi. Se devono essere svolte delle verifiche, siano attuate celermente”.

Lo dichiara il deputato ligure Luca Pastorino del gruppo Misto.

“L’auspicio – aggiunge Pastorino – è che già in Legge di Bilancio possa essere votato l’emendamento che ho presentato per riportare a un livello accettabile i canoni demaniali marittimi minimi come già ho fatto nel 2021. Anche se i tempi della manovra sono stretti e le risorse limitate, sarebbe una misura importante nei confronti degli enti locali, per salvaguardare anche le tradizioni marine delle varie zone costiere. Dalla Liguria alla Campania”.