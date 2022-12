Le Rems tra cura e custodia, esperti a confronto a Genova. Franco Corleone: “Superare il doppio binario del codice Rocco”

Genova. Venti pazienti, quaranta operatori compresi i consulenti esterni e il lavoro quotidiano, non sempre facile, di conciliare ‘custodia e cura’. Per questo la Rems Villa Caterina, nata nel 2017 sulle alture di Pra’ e convenzionata con il ministero della Giustizia, ha deciso di mettere al tavolo psichiatri, esperti, politici e operatori per confrontarsi sul ruolo delle strutture (residenze per l’esecuzione di misure di sicurezza, questo il significato dell’acronimo) che ospitano pazienti psichiatrici autori di reato. Villa Caterina è stata fino a poco fa la prima e l’unica Rems della Liguria (da poco è sorta una seconda struttura a Calice al Cornoviglio) ed è una delle 32 Rems italiane.

“E’ un lavoro non semplice – spiega Monica Carnovale, direttore Rems Villa Caterina – perché i nostri pazienti hanno problematiche gravi sia cliniche sia comportamentali per questo il gruppo di lavoro prevede il doppio di personale rispetto ai pazienti. Il programma di cura prevede un tempo necessario, il meno possibile di permanenza nella Rems per poter fare un progetto terapeutico e attivare una rete con i servizi esterni. Successivamente il paziente sarà inserito presso una comunità terapeutico. La maggior parte delle nostre dimissioni finiscono con una custodia attenuata, quindi in libertà vigilata, presso comunità terapeutiche, dove si inizia il trattamento vero e proprio”.

Tra i tanti relatori del convegno che ieri alla sala Quadrivium ha riempito la sala e ha occupato tutta la giornata, anche Franco Corleone, politico, ex sottosegretario alle giustizia, esperto di carceri, diritti è stato nel 2016 per il anno commissario alla transizione che portò alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari alla nascita delle Rems: “Ora sono nell’organismo nazionale di monitoraggio delle strutture che veglia sul funzionamento e che affronta il tema della salute mentale in carcere”.

Per Corleone, il passaggio dagli ospedali psichiatrici giudiziari alla Rems è stato epocale, senza alcun dubbio: “Con la chiusura degli opg si è fatta una rivoluzione

e checché ne dicano alcuni le Rems non sono un surrogato opg. Le differenze? In primis c’è il fattore territoriale: mentre gli opg erano 6 strutture grandissime, le rems sono 32 in Italia, con numeri più piccoli, tra 20 e 40 posti, tranne Castiglione delle stiviere con 160 posti”.

Un’altra differenza fondamentale è “Il numero chiuso: negli opg entravano tutti, come in carcere. nelle Rems il numero chiuso rappresentata una garanzia terapeutica”.

Poi, e non è poco, nelle Rems” è vietata la contenzione e c’è un limite alla durata della misura di sicurezza, non superiore alla pena edittale per il reato compiuto, quindi non c’è più l’ergastolo bianco come negli opg dove uno entrava e stava lì tutta la vita. Quindi le differenze sono enormi – ricorda Corleone – non c’è la polizia penitenziaria. L’opg era un carcere, con un direttore, gli agenti della penitenziaria, le sbarre e i blindati. Le rems sono strutture sanitarie in cui ci sono le porte normali e così via, quindi un cambiamento epocale”.

Il problema qual è allora? “Che c’è una nostalgia del manicomio da parte dei magistrati che hanno aumentato i proscioglimenti per incapacità di intendere e volere, perché passato l’orrore degli opg i magistrati largheggiano per mandare le persone nelle Rems si va per quello. Questo ha portato al fatto che le Rems oggi sono insufficienti e si lamenti una lunga lista di attesa“.

Nelle Rems “dovrebbero andare solo le misure di sicurezza definitive e non le provvisorie – spiega Corleone – ma così non è ed è per questo che si creano lunghe liste d’attesa”.

La soluzione? C’è chi invoca di costruire nuove strutture e chi, come Corleone, sostiene la proposta di legge promossa dal deputato di +Europa Riccardo Magi, che prevede un superamento radicale dell’attuale sistema del ‘doppio binario’ previsto dal codice Rocco.

“Il principio è quello – spiega – che non solo la liberà è terapeutica ma lo è anche la responsabilità ed eliminare il concetto di ‘non imputabilità’ significa restituire dignità al malato anche attraverso l’attribuzione della responsabilità per i propri atti. Ovviamente le pene devono essere commisurate alla condizione psichica e occorre poter accedere rapidamente a pene alternative che consuetano cure specifiche. Oggi nelle rems, seppure piccole, c’è di tutto: devi affrontare lo schizofrenico, insieme a chi abusa di alcol: quando invece queste persone sarebbero seguire meglio in strutture dedicate”