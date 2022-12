Le edicole votive vuote di vico del Duca si illuminano con due sculture di terracotta

Genova. Il Civ Meridiana ha realizzato un’installazione temporanea per animare un punto della città dal profondo significato simbolico. Sotto l’archivolto di vico del Duca, proprio davanti a Palazzo Tursi, si trovano due edicole votive tristemente vuote.

Il Civ si è rivolto a Ilaria Traverso, giovane ceramista del centro storico, per la creazione di due sculture in terracotta smaltata da apporre nel periodo natalizio all’interno delle medesime. Traendo ispirazione dal pregiato bassorilievo quattrocentesco raffigurante l’Adorazione dei Magi, opera di Elia e Giovanni Gagini di via degli Orefici, la giovane artista genovese ha creato due sculture che ne ripropongono il tema. La Sacra famiglia è andata ad occupare l’edicola di Levante e il gruppo dei Magi quella di Ponente.

Un sistema di illuminazione a led avvolge le due scene. L’installazione ha carattere temporaneo, ma l’idea del Civ Meridiana è quella di andare a ricollocare ogni anno, in concomitanza del periodo natalizio, le due opere, una sorta di presepe di strada che porta dunque luce e decoro in un punto così simbolico del centro storico di Genova da sempre ammirato da turisti e residenti. Il Palazzo delle Torrette, nel cui archivolto sono collocate le edicole, è oggi un edificio di proprietà comunale, ma venne costruito nel 1716 su commissione di Giovanni Andrea Doria, proprio a fungere da quinta scenografica e portale di ingresso dalla Strada Nuova , oggi via Garibaldi, al centro storico medievale.

“Come Civ ci sembra dunque anche molto simbolico aver abbellito, seppure in modo temporaneo, questo accesso alla città antica, grazie al lavoro e alla creatività di una giovane artista e artigiana che ne anima il tessuto commerciale” si legge nella nota.

Ilaria Traverso, titolare del laboratorio “Ceramiche Il Tornesino“, ha frequentato il liceo artistico di Genova proseguendo poi gli studi artistici presso lo Ied di Torino.

Nei mesi immediatamente successivi al termine degli studi ha iniziato ad avvicinarsi alla ceramica. In particolare, ha avuto modo di approcciare il tornio presso il laboratorio “Ceramiche Il Tondo” di Celle Ligure e soprattutto alla Scuola di Ceramica di Albisola Superiore. Nel 2016 ha aperto il suo laboratorio nel centro storico di Genova nel quale da vita a progetti personali tanto quanto a richieste particolari dei clienti.

Il progetto è realizzato nell’ambito del sostegno del Comune di Genova all’attività dei Civ-Centri integrati di via per l’allestimento delle luminarie e degli addobbi natalizi. Il Civ ringrazia: Zeffirino Zali presidente del Civ, Lorenzo Bagnara Via Garibaldi 12 Lifestylestore, Ilaria Traverso del laboratorio “Ceramiche Il Tornesino”, Alessandra Rouabhi di Arm srls, Simona Cappelli, Tabaccheria Teatini Marco di via Garibaldi 8r, Comune di Genova, Confcommercio Genova.