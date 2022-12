L’azienda che scova gli eredi perduti in giro per il mondo si presenta ai genovesi con il convegno “Rami”

Genova. “Buongiorno, sono un genealogista, ho una notizia per lei. Lei è erede legittimo di un’eredità”. Probabilmente il sogno segreto di ognuno di noi! Ma chi è il genealogista successorio? Viaggiare nel tempo è il suo mestiere. Andare a ritroso e tornare al presente alla ricerca di discendenti ignari di fortune di cui sono gli eredi legittimi: la sua missione”.

Martedì 20 dicembre alle 19, al Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, ospitato all’interno della Commenda di Pré, ne parliamo con Nadia Spatafora, legale rappresentante per l’Italia di Coutot-Roehrig, Raffaella Ponte, storica e archivista e la giornalista Francesca Berardi.

Al centro di “Rami – un talk che parla di storie, di genealogia, di famiglie ritrovate e di eredità” ci sono proprio loro, i rami, tanti, intrecciati, che compongono ogni albero genealogico, specchio, con le loro dinamiche intime e private, della storia che scorre.

Attraverso la ricerca genealogica, il genealogista successorio entra nei meandri più nascosti di ogni famiglia, ne scopre lettere, foto, memorie e ne va a capire i rami, appunto, facendosi portatore del ricongiungimento di passato e presente. Diventando artefice e testimone della meraviglia degli attuali parenti, che spesso, ignorano i loro avi, l’origine della propria dinastia e soprattutto l’eredità.

“L’iniziativa – dichiara Nadia Spatafora – si muove all’interno di un progetto più ampio che intende fare di Coutot-Roehrig un mezzo di divulgazione culturale genovese. Grazie a diverse attività, che comprenderanno anche una collaborazione per il 2023 con il MEI in via di definizione, intendiamo contribuire a far conoscere le tante realtà culturali genovesi, come in questo caso, il bellissimo museo che ci ospita per questo evento. Una realtà che ci sta particolarmente a cuore viste le grandi affinità che ci uniscono”.

Un’occasione, in ultimo, per parlare della nuova mini-serie podcast Rami, prodotta da Chora Media e promossa da Coutot Roehrig, disponibile a partire da mercoledì 21 dicembre sulle piattaforme audio free (Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcasts) con un nuovo episodio ogni giorno fino al 23 dicembre.

Nell’arco delle tre puntate, la giornalista Francesca Berardi, racconterà le storie di diverse eredità e delle relative famiglie. Protagonisti i genealogisti che le hanno ricongiunte. Storie che partono da Genova e da altre città italiane per arrivare, in alcuni casi, a toccare luoghi stranieri, quasi a ripercorrere quelle vecchie rotte dei nostri antenati alla ricerca di fortuna.