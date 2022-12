L’avventura di Gabriele Gottardo: dalla Liguria all’India in moto, con tanta voglia di libertà

Delhi. “Questo viaggio è diverso da tutti gli altri perché non ho nessun obbligo da rispettare. Non ho un biglietto di ritorno”. Gabriele Gottardo e il suo zaino, in spalla. Da Celle Ligure all’India e, per la prima volta, libero e senza incombenze.

Lui, la moto. Mercatini. Folla. Colori. Le vetture e il bestiame ordinato che segue linee precise, taglia il caos del traffico, spinto dal ritmo di clacson che non la smettono mai. “Attualmente non ho un lavoro, mi sono licenziato poco prima di partire. Facevo il farmacista a Roma negli ultimi tempi, mi trovavo bene e mi piaceva la città, non è sicuramente questo il motivo della mia partenza”.

Perché un viaggio così lontano?

“La mia voglia di viaggiare deriva da un insieme di ragioni spesso difficili da riassumere: la curiosità di conoscere nuove culture, persone e ambienti sociali – ci spiega questo ragazzo di 28 anni mentre lo raggiungiamo al termine di una giornata, da lui, calda e afosa – La voglia di mettersi alla prova e migliorare se stessi. Non parto con uno scopo preciso, è il viaggio stesso la risposta”.

Capelli lunghi sulle spalle, una laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutica ma, da sempre, un occhio per la fotografia, la scrittura e le arti. Una pagina Instagram @itsnotgabrigottss.

É partito due mesi fa. Lo sentiamo felice di questa esperienza.

“Volevo una moto che rappresentasse l’India: per questo ho scelto una Royal Enfield, una moto che è rimasta pressappoco uguale negli ultimi decenni. Un po’ come viaggiare in Italia con una vecchia Vespa, per intenderci” e poi il suo racconto continua.

Lo zaino che pesa una quindicina di chili, quel senso di libertà. Gabry ne racconterà di storie, quando tornerà a Celle. Ci vuole coraggio e una buona dose di curiosità.

“Quando parlo di viaggio non intendo sicuramente la vacanza organizzata e rilassante, ma una vera e propria immersione nella cultura locale. Senza aiuti esterni, spesso da solo, a volte con persone incontrate durante il cammino. Nessuna o poche prenotazioni. Ritengo che sia la cosa più vicina alla libertà che abbia mai vissuto, ma non voglio offendere nessuno, so bene che esistono infinite definizioni per illustrarla”.

Perché l’India?

“Sono stato influenzato e ispirato da molti personaggi, tra questi i grandi poeti della Beat Generation, in particolare il romanzo “On the Road” di Kerouac. Christopher McCandless, nella incredibile e tragica storia raccontata dal film Into the Wild. Il grande classico Siddharta”.

Delhi. Una moto, e via. La tenda, per quando un ostello non c’è.

“Sto conoscendo persone incredibili. Dormo dove capita. Mangio sia street food, dagli innumerevoli banchetti a bordo strada, sia nei ristoranti, che permettono di sfamarsi con qualche euro. Il cibo è buono, ma spesso speziato e molto piccante”.

Diversità culturali?

“Il divario è enorme rispetto all’Italia e all’Occidente. L’india è sporca, caotica, inquinata, rumorosa. Molti la odiano a primo impatto e riesco a capirli. Camminare per strada significa essere fissato e fermato in maniera continua. Non si riesce mai a stare soli. La privacy non esiste e spesso bisogna fare un grande sforzo per essere sempre gentili”.

C’è anche del positivo.

“Dall’altra parte l’India dà moltissimo. È condivisione, connessione con ogni essere vivente, spiritualità. L’India è in qualche modo vera, non possiede ancora tutti quei filtri dettati dalle società moderne”.

Facile integrarsi?

“Mi basta fermarmi in un piccolo villaggio per essere accolto come un personaggio famoso, con gli adulti che mi invitano a casa per un “chai” (the) e i bambini che mi accerchiano curiosi”.

Come ti finanzi, Gabriele?

“Sto semplicemente usando i miei risparmi, tutto qui. Quando finiranno ricomincerò a lavorare. Sono solo all’inizio di questa avventura, non ho intenzione di fermarmi all’India. Vedremo dove mi porterà la strada”.