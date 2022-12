Bilancio positivo

L’Arenzano saluta il 2022 e prenota un nuovo anno ricco di soddisfazioni sportive

Sta per chiudersi un anno speciale, da ricordare per la salvezza ottenuta, nella prima parte della stagione e per l'ottimo girone di andata del campionato di Eccellenza, che ha visto la squadra presentarsi al match con l'Albenga al secondo posto in graduatoria.