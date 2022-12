L’Arenzano F.C. festeggia il Natale con i suoi atleti, in una serata ricca di condivisione e senso di appartenenza.

Arenzano. La Sala Teatro del Santuario Gesù Bambino di Praga ha accolto la tradizionale festa di Natale dell’Arenzano Football Club, alla quale ha partecipato tutto il ‘mondo’ biancorossonero, a partire dai 250 ragazzi del Settore Giovanile, per arrivare alla prima squadra.

E’stata una serata di festa, di condivisione e senso di appartenenza, quella di ieri sera ed oltre alle massime cariche societarie, Alberto Garetto (Presidente), Adamo Casali (Vice Presidente), Luca Marzano (Direttore Generale), erano presenti il Vice Sindaco Luigi Gambino, in rappresentanza della Giunta Comunale, il presidente del Comitato Regionale Ligure della F.I.G.C., Giulio Ivaldi, il conduttore della serata Simone Maggi, il mental coach Massimo Binelli, gli sponsor della società, gli istruttori dei giovani atleti e le loro famiglie, la vera risorsa della società.

Hanno sfilato sul palco, accompagnati da istruttori e dirigenti di leva, il responsabile del settore giovanile Sergio Pero e tutte le formazioni giovanili della società, a partire dall’attività di base (2017/16, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, l’attività agonistica (2009, 2008, 2007, 2006), la Juniores Regionale e la Prima Squadra di mister Alberto Corradi.

Durante la serata, sono stati sorteggiati ed distribuiti gadget e premi per i ragazzi ed una menzione speciale è stata tributata a Mario Ponti, grande uomo di sport ed amico della società.

“Siamo, da sempre, vicini all’Arenzano Calcio, perché è una realtà importante del paese – sottolinea il Vice Sindaco Luigi Gambino – una società che investe per il futuro dei nostri i giovani, in espansione, come lo sono pure le altre iniziative sportive cittadine; i risultati ottenuti sul campo sono ottimi, a partire dal lato sportivo, per arrivare a quelli sociali”.

“L’annata 2022 è stata di spessore, sono contento dei ragazzi – afferma il Presidente Alberto Garetto – l’Arenzano è una società a misura d’uomo, crediamo possa essere da esempio per altre realtà”.

“Il bilancio delle leve del settore giovanile e dell’attività di base è assolutamente positivo ed in linea con quanto prefissato – dichiara il responsabile Sergio Pero – siamo ripartiti dal basso e vogliamo tornare ad essere competitivi, soprattutto nel settore agonistico”.