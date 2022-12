Ladri in azione a Rivarolo il giorno di Natale: rubati 10 mila euro in un appartamento

Genova. I topi di appartamento non si fermano neppure a Natale, anzi approfittano dei pranzi a casa di amici e parenti per entrare in azione. E’ quanto accaduto ieri in via Rivarolo, nell’omonimo quartiere della Valpolcevera.

A constatare il furto è stato il fratello della vittima che rientrando nel pomeriggio ha notato che l’abitazione della sorella aveva una finestra aperta. All’interno ha trovato la casa messa a soqquadro e il furto di circa 10 mila euro in contanti che la donna nascondeva in un armadio.

Sul posto sono arrivate le volanti della polizia. Indagini in corso.