La Regione costituirà il registro tumori, Ugolini (M5s): “Strumento imprescindibile”

Genova. “Apprendiamo, grazie a una nostra interrogazione, che la Regione ha presentato il progetto operativo, ottenendo la quasi totalità del finanziamento previsto, per la costituzione del Registro tumori ligure. Bene, era atteso ed è uno strumento importante perché raccoglie tutte le informazioni sull’incidenza, la prevalenza e la diffusione delle malattie tumorali, per il controllo sanitario della popolazione residente. Dati essenziali per la ricerca delle cause, la valutazione dei trattamenti e la progettazione di percorsi per la prevenzione”.

Così il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini, firmatario dell’interrogazione con risposta in Aula.

“Il registro è una modalità imprescindibile per tutelare i cittadini della nostra regione perché permette di avviare analisi ed esami epidemiologici su aree specifiche del territorio, anche a livello comunale, attraverso l’utilizzo di dati oggettivi come si rileva dalle schede di dimissioni degli ospedali e dalle varie cartelle cliniche. Auspichiamo che finalmente la Regione possa quanto prima contare su uno strumento completo ed esaustivo e non più a macchia di leopardo”.

“Auspichiamo che all’approvazione del progetto segua l’investimento nella sua totalità: mancherebbe all’appello, da parte del Ministero, il 20% dell’importo previsto, vale a dire 29.274 euro”.