La New Racing for Genova ha chiuso il 2022 a “Il Ciocchetto”

Genova. La scuderia New Racing for Genova ha chiuso ufficialmente la stagione con la partecipazione al 31° Rally Il Ciocchetto – Memorial Maurizio Perissinot, disputato lo scorso fine settimana. Nell’arco del 2022, il sodalizio diretto da Raffaele Caliro ha preso parte a ben 50 manifestazioni agonistiche, tra rally, slalom e gare in circuito.

L’impegno garfagnino ha aggiunto una vittoria di classe al palmares 2022 della New Racing for Genova. L’hanno conquistata, seppur platonicamente, il chiavarese Massimo Garbarino e Francesco Perugia che, con la Renault Clio, si sono imposti nella Rally5 dopo una gara di tutta sostanza.

Al “Ciocchetto” si è messo in buona evidenza anche il giovane Luca Pierani che, con l’amico Lorenzo Lanteri alle note, ha portato la sua Peugeot 106 al terzo posto sia in classe N2 che nella graduatoria riservata agli Under 25. Un terzo posto in classe R3C anche per Federico Gangi, in lizza con Stefano Sappracone e la Renault Clio, attardato da una penalizzazione dovuta a problemi di gestione della gara.

Poca sorte per gli altri due equipaggi della New Racing for Genova in lizza nella gara toscana. Luca Fredducci e la compagna Clarissa De Rosa si sono fermati al termine della sesta prova speciale per problemi di motore alla loro Renault Clio Williams di classe A7. I giovani fidanzati Nicolò Franca ed Alessia Beroldo, invece, si sono ritirati nel corso del tredicesimo tratto cronometrato a seguito della rottura del cambio della loro Peugeot 106 A5.