Genova. E’ stata caratterizzata da una semplice spolverata la perturbazione a carattere nevoso che in queste ore ha attraversato e interessato i cieli della nostra regione, lasciandosi alle sue spalle freddo e pioggia. E pochi fiocchi.

Dopo le immagini raccolte nelle prime ore della notte di ieri dalle località dell’entroterra, molti in città hanno sbirciato dalla finestra per vedere se la neve si fermava, ma l’effetto spolverata è durato qualche decine di minuti: le precipitazioni si sono esaurite con le prime ore del nuovo giorno, e, nonostante il freddo pungente, l’imbiancata di inizio inverno non si è verificata.

Durante la notte, quindi, pochissime criticità: i vigili del fuoco di Genova non stati impegnati per interventi legati al brutto tempo e alla neve e non si sono verificati fortunatamente soccorsi medici dovuti a cadute o altro. Anche la viabilità cittadina non ha risentito del passaggio della neve, se non per l’impianto semaforico di via Caprera e via Cavallotti, rimasto lampeggiante per un’ora poco prima dell’alba.

Cosa succederà nelle prossime ore e nei prossimi giorni? “I modelli – aveva sottolineato ieri il presidente di Limet Daniele Laiosa – non vedono continuità. Si potrebbe di nuovo chiudere il sipario a causa dell’alta pressione. Qualcosa a livello atmosferico si era rimesso in moto ma dopo questa settimana è possibile che si apra una fase avara di fenomeni. Tra l’altro il deficit idrico, soprattutto nel Ponente e nel Basso Piemonte, non è ancora stato recuperato”.

Allo stesso modo non è detto che le feste natalizie mettano la parola fine alla stagione delle piogge distruttive che in questo 2022, per fortuna, sono mancate. “L’ondata di gelo – avverte Laiosa – non è sufficiente a resettare l’energia sul Mediterraneo le cui temperature restano ancora sopra la media. Tutto dipenderà dall’insieme delle condizioni che si verificheranno. Non si possono escludere scenari fortemente perturbati anche in mesi inusuali. Certo, se a febbraio-marzo avremo 15 gradi in mare, sarà difficile vedere fenomeni alluvionali”.