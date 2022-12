La ministra Santanchè vuole privatizzare le spiagge libere, altolà del Comune di Genova

Genova. Le spiagge libere? Meglio assegnarle ai balneari che abbandonarle al degrado. È l’idea espressa ieri dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè intervenuta all’assemblea nazionale di Confesercenti. Una proposta che però non trova terreno fertile a Genova, città di mare dove i tratti di litorale in concessione sono ben più estesi di quelli fruibili gratuitamente.

“Lancio una provocazione: sarebbe bene prima assegnare quelle spiagge che non sono oggi assolutamente servite – ha detto Santanchè -. Se uno va a vedere le cosiddette spiagge libere in posti meravigliosi ci sono tossicodipendenti, rifiuti, nessuno pensa a tenerle in ordine. Ecco, forse potremmo cominciare da lì. Naturalmente – precisa la ministra del governo Meloni – devono essere fruibili a tutti perché non possono essere solo di qualcuno”.

Da Tursi il vicesindaco Pietro Piciocchi mette le mani avanti: “È una provocazione che non funziona, per quanto ci riguarda. A Genova le nostre spiagge non sono in questa condizione di degrado. Anzi, stiamo facendo un grande lavoro per adeguarne l’accessibilità e mettere più bagnini. Le nostre spiagge libere non sono da assegnare a terzi perché vengono già bene gestite dall’amministrazione comunale”. Peraltro la giunta Bucci, nel precedente ciclo amministrativo, aveva studiato la possibilità di ricavare sette nuove spiagge libere senza modificare l’assetto delle concessioni, in modo da aggiungere 600 metri di fronte mare per circa 11.500 metri quadrati di superficie.

Il progetto, però, è fermo al palo in attesa che da Roma arrivino indicazioni chiare sulle gare per le concessioni, imposte in prima battuta dalla direttiva europea Bolkestein e poi, dopo una lunga serie di vicissitudini giudiziarie sulle proroghe, dalla sentenza del Consiglio di Stato recepita dal governo Draghi. Per lo stesso motivo negli anni precedenti si era arenato il Proud (progetto di utilizzo del demanio marittimo), approvato in extremis dalla giunta Doria nel 2017, con cui il Comune si impegnava a raggiungere una quota del 40% di arenile libero e gratuito sul totale della costa balneabile, come previsto da una legge regionale del 2008.

“Prima di otto-dodici mesi non saremo in grado di fare le gare sulle concessioni balneari“, e comunque “sarà necessario che queste gare consentano a chi lavora di poter continuare a farlo”, ha chiarito la ministra Santanchè, espressione di un partito (Fratelli d’Italia) che da sempre ha remato contro l’Ue in favore dei balneari. Il nemico numero uno? Le multinazionali: “Toglierebbero le nostre peculiarità. Nei nostri stabilimenti balneari, a seconda della regione, c’è un diverso tipo di ospitalità, di cibo e di accoglienza. Mi sentirei male se tutto ciò fosse standardizzato e non potessimo più mangiare i nostri spaghetti alle vongole o le melanzane alla parmigiana, che sono parte dei nostri valori e della nostra identità”.

“Il ministro pone all’attenzione di tutti un problema vero e sottovalutato da sempre, quello della incapacità dei Comuni di gestire le spiagge libere italiane che sono abbandonate e nelle condizioni descritte – interviene Massimo Stasio, presidente genovese del Sib che rappresenta i balneari -. Questo non deve però essere un alibi per non affrontare il problema dei rinnovi delle concessioni già rilasciate per uso turistico-ricreativo che sono in stand-by da oltre 10 anni. Per risolvere questo, la prima cosa da fare è invitare tutti i Comuni costieri a redigere dei Pud (piani di utilizzo del demanio) aggiornati sulla base di una visione di lungo termine dello sviluppo costiero sull’esempio di Ostia. Poi andrebbe fatto un censimento dei concessionari attuali per verificare i buoni e i cattivi in modo da dare ai primi un qualche vantaggio competitivo in fase di evidenza pubblica ma non ai secondi. Non è un lavoro né lungo né difficile, basta la volontà”.

Secondo i dati del Comune, a Genova ci sono 31 spiagge libere, 10 nel Ponente e 21 nel Levante, equivalenti a 2,83 chilometri di fronte mare e 57.405 metri quadrati di superficie. Di queste, tuttavia, il 25% è composto da scogli e il 28% da ciottoli. E i servizi spesso scarseggiano: docce e servizi igienici sono presenti sul 55% degli arenili, il bagnino sul 48%, mentre appena il 16% è accessibile ai disabili. La maggiore carenza di spiagge libere si riscontra in corso Italia dove, a parte San Giuliano e Boccadasse, un nuovo spazio è diventato accessibile gratuitamente la scorsa estate grazie a una convenzione tra l’Esercito e il Comune di Genova.