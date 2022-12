La maggioranza in municipio Medio Ponente: “L’opposizione ha instaurato un clima di odio, aspettiamo le scuse”

Genova. “Fin dall’inizio del mandato l’opposizione all’interno di questo municipio ha instaurato un clima di odio per la fazione politica avversa, colpevole di avere vinto le elezioni. Per motivi ideologici spesso è stato messo in atto un ostruzionismo volto a rallentare le azioni sul territorio, a tutto danno dei cittadini”.

L’accusa arriva dai gruppi di maggioranza nel municipio Medio Ponente con una nota congiunta diramata oggi. Il centrodestra, in particolare, esprime “massima solidarietà alla presidente del municipio, Cristina Pozzi, pesantemente attaccata dall’opposizione con insulti verbali, espressi con modi aggressivi ed intimidatori”.

“In particolare – è l’accusa della maggioranza il consigliere Stefano Bernini, Pd, ha urlato contro la presidente accusandola di rubare lo stipendio e di essere fascista. Riguardo allo stipendio, questo è un giudizio che al termine del mandato spetterà agli elettori, i quali hanno già giudicato le amministrazioni precedenti. Riguardo all’accusa di fascismo, essa corrisponde agli insulti incisi poche settimane fa sulla scrivania del presidente a opera di ignoti“.

“Fomentare tali accuse infondate e alimentare un clima di odio appare oggi ancora più grave, perché porta a sentimenti ostili che possono indurre qualche esagitato a compiere atti inconsulti – si legge nella nota – il tutto in contrasto con l’espressione di solidarietà manifestata allora dall’opposizione al presidente in riferimento ai gravi fatti accaduti”.

“In questo quadro preoccupante si inserisce l’interpellanza presentata dal consigliere Sara Tassara contro la presenza tra il pubblico nell’ultimo consiglio di un agente di polizia locale, l’agente evidentemente era stato posto a tutela del presidente, di tutti i presenti e del regolare svolgimento dei lavori”.

“Nell’attendere le scuse formali da parte della minoranza, auspichiamo l’avvio di una fase di opposizione costruttiva”, conclude la maggioranza nel municipio Medio Ponente.