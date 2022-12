La luce di un gesto, a Sestri Levante torna l’iniziativa di solidarietà

Sestri Levante. Anche quest’anno con l’avvento delle feste natalizie torna il progetto di solidarietà La Luce

di un Gesto che sostiene da un lato le realtà locali che si occupano delle fasce più fragili della popolazione, mentre dall’altro conserva uno sguardo internazionale sulle esigenze di bambini e famiglie in difficoltà attraverso la cooperazione con associazioni umanitarie specializzate.

In questa edizione La luce di un gesto raccoglierà fondi per sostenere i Centri Operativi Caritas, per dare supporto all’associazione Semi di Speranza con i progetti di solidarietà e assistenza ai senza fissa dimora e ai progetti attivi in Rwanda a favore della popolazione locale e all’associazione Bambini del deserto che interviene su specifiche necessità espresse dalle comunità locali principalmente nell’area del Sahel.

La raccolta è iniziata il 1 dicembre e si concluderà a fine gennaio 2023: tante saranno le iniziative che verranno proposte per la raccolta dei fondi sia da parte delle associazioni e delle realtà territoriali che da anni sostengono l’iniziativa che da tante realtà associative, sportive e culturali del nostro territorio.

Tra i prossimi appuntamenti, i concerti Armonie d’in…canto, in calendario per sabato 17 dicembre, alle 17,30, alla Biblioteca del mare a Riva Trigoso e Armonie corali liguri. Musica e solidarietà in Liguria, previsto per il 6 gennaio, alle 18, all’auditorium delle Madonnine del Grappa. In programma anche uno spettacolo teatrale della compagnia I senza pretese, la cui data è in corso di definizione.

Per chi volesse sostenere direttamente queste realtà potrà effettuare un versamento sul conto messo a disposizione dell’Associazione Baia delle Favole che si farà garante insieme al Comune di Sestri Levante dell’effettuazione dei bonifici alle realtà sostenute. Questo l’iban su cui effettuare le donazioni: IBAN IT46Q0538732231000047138358

Banca BPER – Ag. di Sestri Levante – corso Colombo 35

Come ogni anno anche l’Istituto Comprensivo parteciperà all’iniziativa con due raccolte di generi alimentari all’interno dei plessi scolastici che verranno consegnate al Centro di distribuzione alimentare nelle giornate del 13 e 14 dicembre e successivamente nei giorni del 3 e 4 aprile 2023.

“Anche quest’anno riparte La luce di un gesto, iniziativa giunta ormai alla 25esima edizione che come ogni anno sostiene progetti attivi sia sul territorio che in ambito internazionale selezionati dal comitato promotore, composto da persone attive nella rete caritativa della città. Nelle prossime settimane sarà possibile partecipare agli eventi

organizzati per sostenere la raccolta, ma anche proporne di nuovi e aiutare così tutta la comunità di Sestri Levante in questo progetto di solidarietà – dichiara l’assessora ai Servizi alla persona Lucia Pinasco -. Ringrazio tutte le associazioni e le persone che 365 giorni all’anno collaborano con l’amministrazione per far fronte alle tante richieste di aiuto, e anche tutti coloro che con noi crederanno a La luce di un gesto”.