La “futuristica” slitta di Babbo Natale attraversa Genova, ecco il calendario delle uscite

Genova. È una “slitta futuristica, come non se ne sono viste prima”, annuncia il Comune, quella che porterà Babbo Natale per le strade genovesi, dal Ponente al Levante, per queste festività genovesi.

“La slitta di quest’anno – spiega l’assessora alle Tradizioni, al Commercio e all’Artigianato Paola Bordilli – lascerà a bocca aperta davvero tutti quanti, dai più grandi ai più piccini. Una vera attrazione che fino al 24 di dicembre attraverserà la città da Ponente a Levante, passando per le vallate, in tutte le delegazioni. È dalla precedente legislatura che questa amministrazione ha deciso di puntare e lavorare sempre di più sul Natale, uno sforzo e un impegno che ci ha fatti diventare Capitale europea del Natale. Ma soprattutto abbiamo voluto sempre più puntare su un Natale diffuso in cui tutti i territori cittadini della policentrica città possano sentirsi coinvolti in questa atmosfera natalizia, segno anche della nostra storia. Questo Natale sarà uno spettacolo fatto di tradizione e di un pizzico di magia”.

Ecco il calendario delle uscite della slitta dal 2 al 9 dicembre

• Venerdì 2: Municipio V. Teglia, con partenza alle ore 16 dalla scuola di via Teglia 2b;

• Sabato 3 dicembre: Municipio IV. Struppa. La partenza è prevista per le 16 dalla sede dell’Associazione Gau, in piazza G. Suppini in via Struppa. La slitta arriverà fino all’intersezione con via Creto;

• Domenica 4: Municipio 8. Foce. La partenza sarà da via Paolo Da Novi per arrivare in piazza della Vittoria e in piazza Tommaseo;

• Lunedì 5: Municipio III. Partenza da piazza Romagnosi, percorso e soste in via Canevari e piazza Manzoni;

• Martedì 6: Municipio II. Sampierdarena. La slitta passerà dai portici di via Cantore e successivamente passerà da via Rolando;

• Mercoledì 7: Municipio II. La partenza sarà dalla chiesa di San Marcellino e passerà da via Bologna, piazza Pestarino e via Lugo;

• Giovedì 8: Municpio I. Via San Vicenzo, via Galata, piazza Colombo e via Cesarea.

• Venerdì 9: Municipio VI. Cornigliano. La slitta arriverà al Villaggio di Babbo Natale di Villa Bombrini e resterà parcheggiata all’ingresso della Villa, al civico 5.

Le uscite della slitta sono tutte programmate per le ore 15.30 e potrebbero subire variazioni e/o cancellazioni in caso di maltempo.