La fondazione Ecoeridania insuperabile presenta le iniziative per il 2023

Genova– Durante la mattinata di giovedì 15 dicembre ha avuto luogo la conferenza stampa, presso la Sala Trasparenza della Regione Liguria, diretta dal Giornalista Michele Corti e realizzata dalla Fondazione EcoEridania Insuperabili. Durante l’evento sono stati presentati i risultati raggiunti dalla Fondazione ad un anno dalla sua nascita e illustrati i progetti per il 2023.

Il presidente del Gruppo EcoEridania Andrea Giustini: “I risultati hanno superato di gran lunga le aspettative, siamo riusciti come spesso ci capita facendo le cose con serenità a mettere insieme i tasselli fondamentali per il futuro” – prosegue il Presidente – “Pensavamo ci volesse molto più tempo ad integrarsi con Insuperabili e invece sono molto più avanti di noi, ci siamo messi le scarpe da corsa e abbiamo cominciato a correre dietro di loro, a cercare di seguire la loro traccia. È un percorso a cui siamo abituati, fa parte della storia di EcoEridania: per capacità e per fortuna siamo stati capaci di fare aggregazione industriale e diventare i primi operatori in Europa nel campo dei rifiuti. La fondazione per noi è un’azienda del Gruppo, quindi la trattiamo allo stesso modo, ha un budget, ha degli obbiettivi ha dei manager e ha dei sogni e tutte queste cose si stanno piano piano realizzando”.

Alla presenza degli Assessori, Simona Ferro – Assessore Regionale allo sport – e Matteo Campora – Assessore Comunale Mobilità e Ambiente – sono stati presentati dal Presidente del Gruppo EcoEridania Andrea Giustini, i progetti svolti fino ad ora e quelli “work in progress” per l’anno che verrà.

Inoltre, con la consegna degli assegni sono stati annunciati ufficialmente i progetti che saranno sostenuti nel 2023, resi possibili grazie ai dipendenti del Gruppo EcoEridania che ogni anno decidono di destinare una parte della loro tredicesima per progetti di solidarietà. In particolare, hanno ritirato l’assegno: Misericordia Ambulanze Firenze, Bruna Cussotto per l’associazione italiana contro le Leucemie “A Casa del Re”, Giuseppe Cocetta per l’associazione Centro Progetto Spilimbergo, Chiara Mastella a favore di Runforemma Onlus, Maurizio Bosano, referente del presidente per la promozione della Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS, , Annalis Cerrone per Onlus Insuperabili, Demetrio Labate e Bianca Stranieri per l’associazione Dinamo Camp Onlus e infine l’assegno per i progetti realizzati insieme alla Fondazione Rava, Farmacia per i Bambini e il progetto Orfani del Ponte Morandi.