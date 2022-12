James Pallotta pronto a rilevare la Sampdoria: smentito l’interessamento sul Brescia

Genova. Chiudere velocemente le trattative per intervenire sul mercato. È questo, secondo Repubblica, l’obiettivo di James Pallotta interessato all’acquisto della Sampdoria, tanto da avere l’intenzione di alzare l’offerta per obbligare Massimo Ferrero alla cessione (se la cifra sarà in linea con quanto fissato dal Tribunale, infatti, sarà obbligato ad accettare).

Nei giorni scorsi, si erano susseguite voci di un interessamento del tycoon sul Brescia, ma – secondo quanto riportato dal quotidiano – il suo entourage ha smentito. In primavera aveva provato inoltre a rilevare il Palermo, ma ora gli occhi del gruppo americano sembrano vedere solo la Sampdoria.

A quanto pare, infatti, Pallotta intende presentare a stretto giro un’offerta d’acquisto e diventare così il nuovo proprietario del club blucerchiato, diventando protagonista di quella che potrebbe essere una nuova era della società ora in profonda crisi.