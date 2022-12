Istituto italiano di tecnologia, lunedì 12 dicembre sciopero e presidio dei lavoratori

Genova. Flc Cgil e Usb Lavoro privato, unitamente alla Rappresentanza dei dipendenti dell’Istituto Italiano di Tecnologia, indicono per lunedì 12 dicembre 2022 una prima azione di sciopero di 4 ore del personale di tutte le sedi della Fondazione.

“Una prima, indispensabile risposta all’irresponsabile ed immotivato atteggiamento di chiusura della direzione della Fondazione alla richiesta dei lavoratori di ottenere finalmente un vero contratto nazionale collettivo di lavoro e l’avvio di corrette relazioni sindacali” spiegano i sindacati.

E proseguono: “Un atteggiamento reso ancor più inaccettabile a fronte del tentativo di mediazione del Prefetto e dell’invito al dialogo votato all’unanimità dal Consiglio regionale ligure pochi giorni fa. Lunedi 12, in occasione dello sciopero, lavoratrici e lavoratori saranno in presidio di fronte alla sede IIT di Via Morego 30 a partire dalle ore 9.00”.