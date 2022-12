Istituto alberghiero Marco Polo, le date degli open day e le prenotazioni degli open school

Genova. Sono tre gli open day tra dicembre e gennaio per l‘Istituto alberghiero Marco Polo: il 15 dicembre, l’11 gennaio e il 19 gennaio sempre alle 17.

Per informazioni si può contattare la segreteria didattica didattica@marcopologenova.net o il professore per l’orientamento Luca Del Vecchio prof.delvecchio@marcopologenova.net.

Si può inoltre prenotare per gli Open school (la visita durante le attività didattiche) cliccando qui.

La sede di Camogli invece è aperta al pubblico il 14 dicembre alle 14.30 e il 19 gennaio alle 14.30. Riferimento: Francesca Fonnesu: prof.fonnesu.francesca@marcopologenova.net

PERCORSO FORMATIVO

L’Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera Marco Polo

propone due percorsi formativi: uno di durata quinquennale e l’altro di durata triennale.

Percorso quinquennale

Il corso si caratterizza per un biennio comune, in cui lo studente oltre a seguire le classiche materie di studio (italiano, storia, inglese, francese, geografia, matematica, scienze, informatica, scienze dell’alimentazione, scienze motorie, religione) acquisisce competenze nelle tre materie pratiche alberghiere (sala e vendita, cucina, accoglienza turistica). Il biennio, infatti, ha finalità orientativa e ha come scopo quello di aiutare lo studente a capire verso quale di queste tre professioni è più portato.

Al termine del biennio, per il terzo/quarto/quinto anno sarà possibile scegliere tra i seguenti indirizzi:

– Enogastronomia: Sala e vendita

– Enogastronomia: Cucina

– Pasticceria e arti bianche

– Accoglienza turistica

A partire dal 3^ anno e per gli anni successivi gli studenti svolgeranno ore di Pcto (alternanza scuola/lavoro): per 4 settimane all’anno gli studenti si recheranno a fare uno stage presso aziende convenzionate in relazione al percorso scelto. Ma il Pcto non si esaurisce nelle 4 settimane in quanto molte sono le attività organizzate dall’istituto che hanno come obiettivo quello di consolidare le competenze attese e di acquisirne nuove.

Al termine dei 5 anni lo studente potrà conseguire il Diploma di Stato che gli darà la possibilità di iscriversi a tutte le facoltà universitarie o agli Its.

Percorso triennale

Corsi triennali in sussidiarietà per la qualifica professionale regionale

Il percorso triennale prevede un primo anno comune (con la stessa modalità del percorso quinquennale).

La scelta dell’indirizzo viene effettuata alla fine del primo anno, e la specializzazione inizia dalla seconda. Gli indirizzi che lo studente potrà scegliere sono:

– Preparazione dei pasti (cucina)

– Sala bar

Il Pcto – alternanza scuola lavoro- inizia a partire dal secondo anno.

Al termine del terzo anno – lo studente sostiene un esame di qualifica regionale – che gli farà conseguire la qualifica di “Operatore dei servizi di sala -bar e/o preparazione pasti”. La qualifica ha validità su tutto il territorio nazionale ed europeo.

Al termine del terzo anno lo studente potrà scegliere se proseguire gli studi iscrivendosi al quarto anno del percorso quinquennale. (Una commissione valuterà le competenze raggiunte dallo studente).

Ore settimanali per tutti i percorsi: 32 a settimana

Dal lunedì al venerdì

Con possibilità di entrata posticipata/uscita anticipata a seconda della distanza.

L’istituto propone corsi pomeridiani e serali d’istruzione degli adulti.

Progetto Erasmus

Al termine del percorso di studio, grazie anche all’esperienza acquisita gli allievi possiedono le competenze necessarie per operare immediatamente nei settori della ristorazione e del turismo