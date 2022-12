Iren Genova Quinto corsaro in Sicilia: Catania battuto 12 a 11

Genova. L’Iren Genova Quinto chiude il 2022 con una vittoria di misura in una vasca difficile come quella del Nuoto Catania. Padroni di casa che chiudono in vantaggio il primo tempo, poi inizia la scalata dei biancorossi, che portano a casa i tre punti con un break nel terzo tempo, chiuso sul 5-3. Determinanti i poker messi a segno da Simone Villa e Alessandro Nora.

“Una vittoria veramente importante, per molti motivi – commenta il tecnico Luca Bittarello -. Anzitutto abbiamo dato continuità di risultato e prestazione, e anche se la classifica non si dovrebbe guardare, sono stati punti importanti anche sotto questo punto di vista perché ci consentiranno di lavorare con maggiore serenità nel corso delle vacanze. Non è stato certo facile, in settimana Gambacciani e Molina hanno avuto la febbre, anche Figari non è stato bene nella notte ma ha giocato quattro tempi dimostrando grande attaccamento a questi colori. Ma i complimenti vanno a tutta la squadra per come ha saputo soffrire e reagire in una vasca difficilissima”.

Il tabellino:

NUOTO CATANIA – IREN GENOVA QUINTO 11-12

(Parziali: 3-2, 3-3, 3-5, 2-2)

NUOTO CATANIA: E. Caruso, M. Ferlito, N. Eskert 1, G. La Rosa 2, R. Torrisi, A. Gullotta, G. Torrisi 1, S. Camilleri 4, G. De Freitas Guimaraes 2, A. Privitera 1, E. Russo, S. Catania, Calì. All. Dato

IREN GENOVA QUINTO: F. Massaro, N. Gambacciani, A. Di Somma 1, Villa 4, G. Molina Rios 2, R. Ravina 1, A. Fracas, A. Nora 4, N. Figari, P. Mijuskovic, A. Massa, J. Gambacciani, Sacco. All. Bittarello

Arbitri: Guarracino e Romolini

Note. Usciti per limite di falli Mijuskovic nel terzo, La Rosa e Gambacciani nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Catania 5/12 + due rigori e Quinto 5/11 + un rigore.