“Invisibili”, il documentario sugli effetti avversi dei vaccini anti Covid proiettato a Tursi

Genova. Giovedì 22 dicembre presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, a partire dalle ore 15, si svolgerà la presentazione del documentario “Invisibili” (Italia, 2022) di Paolo Cassina e prodotto da PlayMasterMovie.

L’evento, organizzato dal gruppo consiliare Uniti per la Costituzione, è stato fortemente voluto dal consigliere comunale Mattia Crucioli, ex Senatore e attuale presidente nazionale di Alternativa, ed è frutto di una sinergia tra soggetti dell’impegno civile: CLN Liguria, Libere Femministe Genova, Comitato Ascoltami, associazione Libera Piazza Genova.

Interverranno:

– Paolo Cassina, regista

– Erminia Maria Ferrari, medico

– Valerio Gennaro, medico epidemiologo (già IST)

– Paolo Bianchini, avvocato

– Stefano Contin, CLN Liguria

– Mattia Crucioli, consigliere comunale Uniti per la Costituzione e presidente Alternativa

IL DOCUMENTARIO

“Invisibili”, censurato da Youtube dopo aver raggiunto oltre 120.000 visualizzazioni e ora in tour in tutta Italia, raccoglie le testimonianze delle persone che hanno subito gli effetti avversi del vaccino covid19, di medici e professionisti. Si parla, solo per l’Europa, di milioni di reazioni avverse, anche gravi e di migliaia di decessi tutti documentati, di cui i media mainstream non parlano o parlano in minima parte, minimizzando la portata reale del fenomeno. La sensazione è che le istituzioni vogliano quasi far sparire queste persone, che non solo faticano ad ottenere una diagnosi, ma addirittura non sono prese in carico dal Servizio Sanitario Nazionale e sono rese, appunto, “invisibili”.

Per questo motivo il documentario vuole portare l’attenzione sulla reale gravità di questi casi, attraverso le voci dei danneggiati ma anche dei professionisti del mondo della sanità e della magistratura, e sul diritto di queste persone ad essere ascoltate e curate.

SVOLGIMENTO DELL’EVENTO

La proiezione inizierà alle ore 15 e durerà circa un’ora e mezza. A seguire, interventi dei relatori e dibattito. Ingresso libero. “Il gruppo consiliare Uniti per la Costituzione, insieme alle associazioni promotrici – scrive in una nota stampa Mattia Crucioli – ha il piacere di invitare ad intervenire i sig. Sindaco e Vicesindaco e tutte le autorità locali, la ASL 3 genovese, i medici di base, e tutta la cittadinanza che desidera ampliare la propria conoscenza su questo tema che riguarda direttamente moltissimi genovesi”