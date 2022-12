Investita per errore dal papà, in rianimazione ma stabile la bimba di 3 anni ricoverata al Gaslini

Genova. La bambina di anni 3 arrivata ieri pomeriggio all’ospedale Gaslini da Moconesi, in Val Fontanabuona, a causa di un trauma toracico addominale, è attualmente stabile.

Lo dice un bollettino medico dell’istituto. “La piccola permane ricoverata in rianimazione – si legge nella nota – non necessita di supporti vitali ma è in osservazione per una grave lacerazione epatica, che non dovrebbe richiedere trattamento chirurgico ma solo, auspicabilmente, conservativo”.

La paziente è rimasta ferita a causa di un incidente: il papà, facendo manovra con l’auto, non si è accorto che la figlia, scesa poco prima dalla vettura, lo stava seguendo. La bimba sarebbe stata scontrata durante la retromarcia.

E’ successo in località Chiose nel comune di Moconesi. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Cicagna e l’automedica di Lavagna oltre all’elisoccorso dei vigili del fuoco.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Cicagna per accertare la dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità da parte del padre.