Incidente in A10, fino a 10 chilometri tra Varazze e Savona. Rallentamenti tra Pietra e Albenga

Agg. ore 18. Sull’autostrada A10 sono diventati 10 i chilometri di coda tra Arenzano e Savona. Agli utenti provenienti da Genova e diretti verso Savona si consiglia di uscire a Varazze, percorrere la via Aurelia verso Savona. Sulla stessa Aurelia, tuttavia, si registrano lunghe code verso Savona. Tra Pietra Ligure e Albenga rimane ancora un chilometro di coda.

Varazze. Code e rallentamenti sulle autostrade liguri oggi pomeriggio.

Sulla A10 sono segnalati 8 chilometri di coda tra Varazze e Savona per ripristino di un incidente avvenuto al chilometro 36.5 e che ha coinvolto un mezzo pesante che trasportava un carico di circa 30 tonnellate.

Attualmente, all’altezza del luogo dell’evento, stanno operando le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Per consentire la messa in sicurezza del carico del mezzo, il traffico è stato temporaneamente deviato su una sola corsia e si registrano 10 km di coda in direzione di Savona.

Autostrade consiglia, per i veicoli leggeri, che viaggiano in direzione Ventimiglia di uscire a Varazze, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Savona.

Autofiori segnala, invece, rallentamenti di 1 km tra Pietra Ligure e Albenga in direzione Francia causa lavori.