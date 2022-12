Incidente in A10, auto contro guard rail: ferita una donna, traffico bloccato per oltre 2 ore

Savona. Incidente ieri sera sull’autostrada A10 tra Savona e Albissola, in direzione Genova.

Secondo quanto appreso, intorno alle 21.30, un’auto andata a sbattere contro il guard-rail dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo, pr cause ancora in via di accertamento.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dei militi della pubblica assistenza e di personale del 118: i pompieri hanno estratto dalle lamiere la donna alla guida della vettura, rimasta incastrata nel mezzo, mettendo in salvo anche i due cani che viaggiano con lei.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari è stata trasportata all’ospedale San Paolo di Savona: non è in gravi condizioni.

Il tratto di autostrada è rimasto chiuso al traffico per circa due ore, a seguito dell’intervento di soccorso e per la rimozione dell’auto con il ripristino della sicurezza sulla carreggiata.

Sul posto anche la Polstrada e agli ausiliari del traffico.