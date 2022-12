Genova. Particolare intervento nella notte tra domenica e lunedì per i vigili del fuoco di Genova a Rivarolo, in Valpolcevera.

I pompieri hanno collaborato con il 118 per il trasporto in ospedale di una donna di circa 130 chili e 87 anni che si era fatta male in casa.

Giunti in via Vezzani, hanno piazzato l’autoscala con appesa la barella su cui poi è stata adagiata la paziente, e poi calata al piano strada. Da lì il trasporto in ospedale.