Inchiesta a Roma, la Regione Liguria inibisce la commissaria ad acta Gaia Checcucci

Genova. In merito all’inchiesta della procura di Roma che ha coinvolto anche la commissaria ad acta dell’Ato per il servizio idrico integrato, Gaia Checcucci, Regione Liguria “prende atto dei provvedimenti presi dall’autorità giudiziaria e precisa che le è stato inibito lo svolgimento delle attività e funzioni connesse all’incarico“. È quanto si legge in una nota.

La disposizione indirizzata a Checcucci di astenersi da ogni atto come commissario dell’Ato idrico è stata comunicata, per conoscenza, anche alla provincia di Imperia.

Come riportato dal quotidiano online Riviera24, il gip di Roma ha emesso nei suoi confronti l’interdizione per un anno dai pubblici uffici in seguito a un’inchiesta nella Capitale che ruota intorno a presunti episodi di corruzione avvenuti nel tribunale amministrativo regionale del Lazio. La notizia era emersa sulle pagine del Corriere, a seguito dell’arresto a Roma dell’avvocato Federico Tedeschini, professore universitario e amministrativista tra i più noti in Italia, e del collega Pierfrancesco Sicco.

Il 13 ottobre Gaia Checcucci era stata nominata nuova segretaria generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale che interessa buona parte della Liguria e una piccola porzione di Umbria.