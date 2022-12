Genova. Incendio questa notte, per cause in via di accertamento, all”Hotel Royal di via Pré in centro storico. E’ successo poco prima delle 4.30.

Il fuoco ha distrutto la stanza del gestore dell’albergo -e tutta la struttura, invasa dal fumo, è stato evacuata. Cinque le persone ricoverate in ospedale Due sono state portate al San Martino in codice rosso per intossicazione da monossido di carbonio, due sono state portate in giallo per ustioni lievi al Galliera tra cui un ragazzo di 17 anni e una al villa Scassi.

Sono 22 in tutto gli ospiti che sono stati precauzionalmente evacuati. Sul posto oltre ai soccorsi del 118 con l’automedica golf 4, la croce verde genovese e quella di Sestri ponente, sono state impiegate quattro squadre dei vigili del fuoco. L’intervento di bonifica è ancora in corso. Fortunatamente le volte dell’hotel hanno ‘retto’ alle fiamme che quindi non si sono propagate in altre parti dell’edificio. Sul posto a presidiare la situazione anche i carabinieri.

Dieci degli ospiti sono minori non accompagnati collocati nella struttura dal Comune di Genova. Due sono rimasti lievemente intossicati e anche l’educatore che era con loro si è lievemente ferito mentre li accompagnava fuori dall’hotel