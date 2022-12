Inaugurato oggi il Luna Park in piazzale Kennedy: rimarrà aperto fino all’8 gennaio

Genova. È stato inaugurato ufficialmente oggi, mercoledì 7 dicembre 2022, il Winter Park Genova in piazzale Kennedy, con il taglio del nastro in presenza delle istituzioni, fuochi d’artificio, truccabimbi, trampolieri e, solo per i primi mille visitatori, un blocchetto di buoni sconto da 100 euro.

Il luna park mobile più grande d’Europa, aperto in piazzale Kennedy da sabato 3 dicembre, resta a Genova fino a domenica 8 gennaio 2023.

«Per 37 giorni le 130 attrazioni del Winter Park – racconta Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – colorano in Natale di Genova fino a domenica 8 gennaio 2023. Sono giostre adatte sia per famiglie e bambini, sia per chi cerca l’adrenalina. Questi ultimi apprezzeranno sicuramente Disco Music, una delle novità di quest’anno: un disco rotante che promette forti emozioni e che “accelera” i partecipanti a una forza quattro volte superiore a quella di gravità».

Adrenalina e festa, ma anche gioia e divertimento per genovesi e turisti. «Siamo davvero contenti e soddisfatti di aver potuto garantire anche per quest’anno l’operatività ancora nella location di piazzale Kennedy di una delle più attese attrazioni del Natale genovese. – dice l’assessore al Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni cittadine Paola Bordilli – Il Winter Park, il luna park più grande d’Europa, anche quest’anno porterà ben 130 attrazioni a Genova.

Devo ringraziare per la collaborazione il mio collega vicesindaco Pietro Piciocchi, gli uffici comunali del Settore Commercio, Lavori pubblici e patrimonio, per il lavoro svolto assieme agli operatori, segno di una sinergia che da anni caratterizza il nostro operare nella città: è stato un percorso complesso, ma che ha fatto sentire tutti parte di una squadra che ha lavorato per il bene della città e di tutte le famiglie che operano all’interno del mondo dello spettacolo viaggiante.

Il luna park, con le sue mille luci, le sue attrazioni, i giochi, la gioia è davvero diventato una tradizione del Natale genovese, un appuntamento al quale nessun genovese ha voglia di mancare e che, come abbiamo affermato in più occasioni, vogliamo venga vissuto sempre e con continuità nella nostra città».

EVENTI COLLATERALI

Martedì 20 dicembre è la Giornata dello Sportivo: chiunque si presenti al Winter Park con una tuta o una divisa di una qualsiasi società sportiva ha diritto a 1€ di sconto su tutte le giostre. Sabato 24 dicembre Babbo Natale torna a incontrare e divertire i bambini in piazzale Kennedy mentre, la mattina di giovedì 29 dicembre, tutte le attrazioni del luna park più grande d’Europa sono aperte gratuitamente ed esclusivamente per le persone con disabilità. Sabato 31 dicembre si festeggia Capodanno e venerdì 6 gennaio l’arrivo della Befana.

Il Winter Park è aperto in piazzale Kennedy da sabato 3 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023, dalle ore 15 alle 00.00 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 00.00 nei giorni festivi. Per ulteriori informazioni è inoltre attivo da lunedì 28 novembre il centralino 3403554757.