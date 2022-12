Inail Liguria: Cristina D’Ambrosio eletta coordinatrice regionale

Liguria. Cristina D’Ambrosio è stata eletta Coordinatrice regionale di Inail Liguria.

Già presidente del comitato provinciale Inail di Genova, Cristina D’Ambrosio ha alle spalle un’esperienza ventennale all’interno di aziende del Terziario, prima di intraprendere una lunga carriera come dirigente sindacale, che dal 1997 l’ha vista ricoprire diversi ruoli all’interno della Uiltucs Liguria.

“La mia missione sarà quella di proseguire l’ottimo lavoro fin qui svolto, con la partecipazione dei territori e dei portatori di interesse – ha commentato – il tema degli infortuni sul lavoro va combattuto con una lotta culturale per una corretta informazione verso le aziende e verso gli stessi lavoratori” conclude.

La Uil Liguria fa le proprie congratulazioni a Cristina per il suo nuovo ruolo e le augura un grande in bocca al lupo per una missione per la quale avrà sempre il nostro massimo supporto.