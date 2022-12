Il Tricapodanno di Genova è cominciato: folla al Porto antico per il concerto di Cristina D’Avena

Genova. Folla, musica e voglia di far festa a Genova nella prima serata del Tricapodanno cominciata con il concerto di Cristina D’Avena sul palco del Porto antico. “Genova è una città magica dove le favole diventano realtà” ha detto la regina dei cartoni animati.

Prima del concerto sono saliti sul palco il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci. “Grazie a tutti perché se siamo qui, dopo un paio di capodanni veramente difficili, è grazie al vostro impegno, alla vostra attenzione e al lavoro di tutti” ha detto Toti. .

“Questa sera comincia una tre giorni bellissima, oggi e domani qui nella cornice del Porto Antico – ha ricordato Toti – e poi vi vogliamo tutti in piazza De Ferrari e lì l’entusiasmo dovrà essere alle stelle perché saremo in diretta su Canale5 in tutta Italia e tutti vedranno Genova e la vostra voglia di stare insieme per festeggiare l’arrivo del nuovo anno”.

“Sono tre giorni bellissimi e il primo, questa sera, racconta a tutti una città straordinaria che vuole vivere e allegra, una città in cui trascorrere queste feste. Io faccio a tutti voi i miei auguri di buon anno perché il 2023 sarà un anno importante per tutti noi e spero che si realizzi tutto quello che avete nel cuore” ha concluso.

Dopo il concerto di ieri, divenuto ben presto una sorta di karaoke ma, d’altronde, chi non si metterebbe a cantare a squarciagola “Occhi di gatto” a “Mila e Shiro, “Lady Oscar” o i Puffi?

Stasera si replica sempre al Porto antico con alle 20.30 Warm Up e poi Mashville, Nayt, Shiva, Emis Killa, per concludere con il Dj Set di Giovanni Carrara. Entrambe le serate, organizzate dal Comune di Genova in collaborazione con Porto antico, saranno condotte da Alberto Pernazza e DJ Giovanni Carrara.

E domani sera Genova protagonista del Capodanno di Canale 5 con mega concerto in piazza De Ferrari per salutare l’anno nuovo. L’evento sarà una serata all’insegna della grande musica italiana, presentata da Federica Panicucci.

La serata prenderà il via alle 20.45, non appena terminato il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. Sul palco allestito in Piazza De Ferrari si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani.

Il cast è infatti formato da tutti nomi di primo piano: Anna Tatangelo, Annalisa, Baby K, Blind, Erwin, Fausto Leali, Gemelli DiVersi, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Patty Pravo, Riki, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Rocco Hunt, Rovazzi, GionnyScandal, Sergio Sylvestre, The Kolors.