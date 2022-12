Il Siena passa (2-1) a Chiavari, il presidente Antonio Gozzi: “Avanti così, il progetto con mister Volpe è a lungo termine”

Chiavari. L’Entella viene superata (2-1), a domicilio, dal Siena e la capolista Reggiana è a sette lunghezze di ritardo.

I toscani passano in vantaggio, nella prima frazione di gioco, dopo dieci minuti di gioco con Frediani, vengono raggiunti (al 33°) da Merkaj, abile a trasformare in goal l’imbucata di Zamparo, ma trovano guizzo vincente (all’83°) con Favalli,

Il presidente Antonio Gozzi, a fine gara, commenta la sconfitta della sua squadra.

“Sconfitta immeritata, che ci allontana dal vertice della classifica, abbiamo avuto, nel secondo tempo almeno quattro palle goal, senza riuscire a realizzare ed il Siena, alla prima occasione, ha trovato la rete.

Ci sono stati negati due rigori, errori che hanno pesato molto . continua Gozzi – l’Entella avrebbe potuto fare meglio, siamo arrabbiati e dobbiamo iniziare il girone di ritorno con più grinta e voglia di combattere.

Teniamo il timone bello dritto e continuiamo a fare del nostro meglio, i mezzo tecnici ci sono, credo sia un problema di mentalità vincente, che non abbiamo ancora del tutto acquisita, cercherò di infondere a tutto l’ambiente fiducia e grinta.

Sono il primo tifoso dell’Entella, ma tengo a chiarire una cosa: il progetto che abbiamo in testa con Gennaro Volpe è a lungo termine – conclude il presidente – ho ragionato molto su una scelta di questo tipo, l’ho presa con convinzione.

Questo non significa che non ci siano delle difficoltà e che non si possa migliorare, ma non c’è e non ci sarà discussione sull’allenatore. Andiamo avanti così fino in fondo, mi auguro che Volpe possa essere il nostro allenatore per molti anni”.