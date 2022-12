Il progetto di copertura di Lungomare Canepa rischia di arenarsi ancora prima di iniziare

Genova. Il progetto di copertura di lungomare Canepa che dovrebbe partire a breve per sfruttare i fondi Pnrr al momento è in stand by. Del tunnel fonico sovrastato da un parco urbano, presentato nel luglio scorso alla cittadinanza, non si trova traccia nel piano triennale dei lavori pubblici che oggi è stato illustrato in commissione Bilancio, in municipio Centro Ovest, da Paolo Pistelli, direzione generale servizi tecnici e operativi.

La galleria che dovrebbe cancellare alla vista e all’udito il traffico della “gronda a mare” per chi abita in lungomare Canepa e via Sampierdarena avrebbe dovuto essere un cantiere da 40 milioni di euro. Il progetto, elaborato da Sviluppo Genova, ricalca in gran parte quello proposto in passato dal Comitato Lungomare Canepa e dalla designer Loredana Villanacci.

Il tecnico del Comune ai commissari del municipio Centro Ovest, chiamati oggi a esprimere parere sul Dup, ha sostanzialmente detto che il tunnel non si farà. Almeno stando agli investimenti stanziati sul piano triennale. Non vengono citati dunque i 40 milioni destinati alla copertura di lungomare Canepa. Ma si vedono, di contro, 15 milioni il nuovo “parco lineare” di Sampierdarena, e per altri 25 milioni lo stesso “parco lineare” nel Waterfront Levante.

A cambiare le carte in tavola il fatto che il progetto di Sviluppo Genova presentasse diverse criticità, a partire da alcune interferenze importanti con i sottoservizi dell’area fino a problematiche di tipo geologico senza citare i costi per la realizzazione e per la manutenzione dei 23mila metri quadri di verde urbano e impianti sportivi che dovrebbero sorgere sopra la galleria.

L’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Genova Pietro Piciocchi conferma che il Comune ha chiesto a Sviluppo Genova “un supplemento di indagine” sul progetto e che al momento la partita è aperta. “Sicuramente dovremo decidere nel giro di un mese, il progetto su cui si stava lavorando presentava alcune criticità non trascurabili che ci hanno portato a fare valutazioni non solo in termini di costi benefici ma anche di sostenibilità dell’opera nel suo futuro”.

Piciocchi spiegherà queste cose in serata ai consiglieri municipali durante il consiglio sul bilancio. “La questione della copertura al momento è sub iudice – conclude – ma alle valutazioni sul progetto in sé si aggiunge, è vero, la questione del disegno di Renzo Piano e l’importanza che l’architetto attribuisce alla ricucitura tra levante e ponente attraverso il parco lineari, insomma ci sono tanti scenari di cui tenere conto e questo lo spiegherò in municipio”.

“Questo non significa – aggiunge Piciocchi – che i 40 milioni della copertura sono stati dirottati, noi abbiamo avuto un incremento di risorse sul Pui di Sampierdarena, che abbiamo chiesto e ottenuto dal ministero dell’Interno, proprio nella logica di integrazione tra ponente e levante”.