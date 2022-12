Il morso del ramarro: già tremila spettatori e premi a festival per il film girato a Chiavari

Chiavari. Si è temporaneamente fermato per la pausa natalizia il Ramarro tour che Obiettivo Cinema ha portato in giro per le sale italiane.

Il tour cinematografico del Morso del ramarro (il lungometraggio girato da Maria Lodovica Marini e prodotto dalla società cinematografica Cima Prod) cominciato a Chiavari, location del film, il 7 ottobre, ha oltrepassato i 3.000 spettatori fra paganti e ospiti in 21 sale.

Molti della troupe tecnica e degli attori, e la stessa autrice, hanno partecipato alle diverse tappe.

Liberamente tratto dal libro omonimo di Valeria Corciolani, bestseller nazionale, ha favorito la riedizione con una nuova casa editrice.

Oltre alla partecipazione fuori concorso nella giornata di chiusura al 37° Festival del Cinema Ibero- Latino Americano di Trieste il 18 novembre e la partecipazione come film d’apertura al Ponente International Film Festival di Bordighera il 2 dicembre, Il morso del ramarro è stato premiato come ‘Best Feature Film‘ – miglior lungometraggio al Brussels Capital Film Festival a Bruxelles in Belgio e al Slwf Short Long World Festival di Corrientes in Argentina. È di pochi giorni fa l’invito ufficiale a partecipare all’8° edizione del “Fila – Filming Italy Los Angeles” diretto da Tiziana Rocca a Los Angeles in California.

Il presidente della Società di Produzione Cinematografica di Chiavari Cima Prod, Nerio Bergesio, la regista Maria Lodovica Marini e tutto lo staff, affermano “Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti. Il Morso ha ottenuto una visibilità e un apprezzamento di pubblico a livello nazionale e internazionale non così scontati, portando nel mondo il nostro territorio ligure e valorizzando le città di Chiavari e Sestri Levante anche come location di produzione cinematografico. Il grande lavoro in team che ha contraddistinto la realizzazione e la distribuzione del lungometraggio, è stato riconosciuto e apprezzato dalle diverse platee e da professionisti del settore cinematografico a livello internazionale”.