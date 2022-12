Il miglior ferro da stiro con caldaia: quale scegliere?

Acquistare il ferro da stiro con caldaia migliore si traduce in un notevole risparmio di tempo per chi lo utilizza. Questo elettrodomestico è, infatti, estremamente versatile quando si tratta di lavorare sui tessuti: può lavorare contemporaneamente su stoffe differenti, senza incorrere in alcun tipo di rischio.

Per evitare di fare una scelta sbagliata all’atto dell’acquisto di uno dei ferri da stiro con caldaia sul mercato è importante prendere in considerazione una serie di parametri, quali:

Potenza;

Temperatura;

Caldaia;

Vapore;

Piastra.

Vediamoli uno per uno nel dettaglio.

Caratteristiche tecniche essenziali per acquistare i migliori ferri da stiro con caldaia

Per capire se l’acquisto di un certo ferro da stiro è o non è un buon affare dobbiamo, dunque, controllare i parametri sopra elencati.

Partiamo dalla prima. Quando parliamo della potenza del ferro da stiro con caldaia ci riferiamo ovviamente alla potenza di watt che riesce a raggiungere: più sarà alta, più i risultati saranno migliori. Un buon ferro da stiro per essere considerato tale deve avere un wattaggio compreso tra i 700w e gli 800w (possiamo trovarne altri con wattaggi notevolmente superiore che possono essere paragonati a ferri da stiro con caldaia professionali e arrivare anche a 2500w), ma restare su numeri più alti, scegliendone uno intorno alle 1500W, garantisce alla caldaia di riscaldarsi più velocemente e al ferro da stiro di elevare le sue prestazioni sui materiali.

Per quanto riguarda l’aspetto relativo alla temperatura, questo risulta essere molto importante quando si stira perché, a seconda del tessuto su cui si sta lavorando, deve essere regolata differentemente per evitare di rovinarlo. La presenza di un programma che permette di regolare la temperatura e che permetta di passare da una temperatura all’altra in tempi brevi è sinonimo di qualità.

La caldaia è il cuore pulsante di questo tipo di ferro da stiro e i parametri da tenere in considerazione all’atto dell’acquisto sono parecchi. In linea di massima, però, le caratteristiche che vanno valutate sono: la capacità del serbatoio, ovvero il quantitativo di acqua che riesce a contenere; la rapidità del riscaldamento dell’acqua e capire se la caldaia è continua, ovvero se è un apparecchio che permette di aggiungere altra acqua alla caldaia anche quando la si sta utilizzando, una funzione essenziale che permette di risparmiare parecchio tempo.

Il getto di vapore è fondamentale per una stiratura perfetta e proprio a tal proposito è bene che questo possa essere regolato in base al tessuto che si sta stirando: un tessuto delicato ha bisogno di un getto di vapore più piccolo, rispetto a un tessuto più ostile.

Ultima, ma non per questo meno importante, è la piastra dei ferri da stiro con caldaia, questa va valutata sia nel materiale che nella forma. Per ciò che concerne il materiale se è vero che l’acciaio inox è ancora molto utilizzato, è altrettanto vero che, negli ultimi tempi, si inizia a prediligere l’uso della ceramica. Per quanto riguarda il secondo aspetto, ovvero la forma, la scelta deve essere fatta in base alle tipologie di vestiario che viene stirato maggiormente.