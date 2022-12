Il decreto Rave è legge: via libera definitivo dalla Camera con la “ghigliottina”

Roma. Approvata definitivamente dalla Camera la legge di conversione del decreto Rave del governo Meloni, grazie all’istituto della ghigliottina. I voti a favore sono stati 183, 116 i no, un astenuto. In serata il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato la conversione in legge.

La ghigliottina è l’espediente regolamentare in base a cui la presidenza della Camera può decidere di porre in votazione un decreto legge nell’imminenza della scadenza anche se non se ne è ancora esaurito l’esame ordinario: è la seconda volta ad accadere nella storia repubblicana. Anche se più volte minacciata, la prima ghigliottina la mise Laura Boldrini, allora presidente della Camera, il 29 gennaio 2014 sul decreto legge Imu-Bankitalia, dopo l’ostruzionismo del M5S al provvedimento che aveva messo a rischio la conversione in legge.

Il presidente della Camera Fontana ha annunciato di porre immediatamente in votazione il decreto “constatato il numero di interventi e preso atto della impossibilità di un orario condiviso sulla conclusione dell’esame del decreto in scadenza oggi. Come annunciato in precedenza, considerato che tutte le fasi del procedimento si sono svolte e tutti i gruppi hanno pronunciato una dichiarazione di voto mi vedo costretto nell’esercizio delle mie responsabilità a porre immediatamente in votazione il decreto legge al fine di assicurare che la conversione avvenga nei tempi costituzionali”.

Le reazioni dei parlamentari liguri

“In oltre venti ore ininterrotte di discussione abbiamo cercato di argomentare in ogni modo la contrarietà e la preoccupazione per il decreto del governo anti-rave che ha messo insieme anche misure su Covid e giustizia: un minestrone eterogeneo, inutile e pericoloso per la salute degli italiani, punitivo per i giovani, che contiene soltanto misure identitarie e non risolutive dei problemi delle persone”. Lo dichiara la deputata del Pd Valentina Ghio.

“Il governo – prosegue Ghio – ha pensato di creare nuovi reati con pene sproporzionate e premiare chi non ha rispettato le regole e la propria comunità, reintegrando i medici non vax e rivelando il proprio vero pensiero sui temi sanitari, entrando in contraddizione anche con le recenti misure prese dal ministro Schillaci di fronte a nuovi dati preoccupanti relativi alla pandemia. Aspetto del decreto che divide la maggioranza, visto che diversi esponenti di Forza Italia non hanno partecipato al voto. Un decreto approvato con urgenza che vuole solo strizzare l’occhio al proprio elettorato senza misure davvero necessarie per il Paese, forse un modo per nascondere quello che non è stato fatto in finanziaria: l’assenza di misure e soluzioni utili e necessarie per sostenere i bisogni di donne, giovani, pensionati, aziende, ma anche il definanziamento della sanità pubblica.

“Con diversi ordini del giorno come Partito Democratico abbiamo cercato di introdurre elementi correttivi a questo percorso identitario, securitario e per alcuni aspetti pericoloso per la salute pubblica, ma nulla è stato accolto e anzi è stata interrotta anche la discussione, quando il Presidente della Camera Fontana ha messo la ‘tagliola’. Un altro modo per mettere il bavaglio all’opposizione e far calare il silenzio su una misura inutile e dannosa”, ha concluso Ghio.