Il convegno di Sinistra Italiana “Lavoro? Ma quale lavoro?” sabato a Genova

Genova. “Lavoro? Ma quale lavoro?” è il titolo del convegno organizzato dalla delegazione genovese di Sinistra Italiana sabato 17 dicembre, alle 9:30 presso il Bi.Bi. Service di via XX settembre 41. L’evento ha lo scopo di aprire un confronto costruttivo sul tema del lavoro, coinvolgendo senatori, consiglieri regionali e comunali, politici locali e giovani lavoratrici e lavoratori precari. A concludere i lavori l’intervento del senatore Tino Magni, capogruppo dell’Alleanza Verdi – Sinistra della Commissione Lavoro al Senato.

“Lavoro è la parola che manca nella prima manovra della Meloni. Una manovra che non ha un’idea dell’Italia, senza una politica industriale per il futuro e che non è in grado di affrontare uno dei maggiori problemi del paese: il lavoro – afferma il senatore Tino Magni -. Una manovra iniqua, severa verso chi lavora con salari da fame, senza alcun orizzonte di riduzione della giungla contrattuale che invece premia evasori e furbetti”. “È invece necessario mettere in campo politiche fiscali ed economiche per alzare i salari, fra gli ultimi in Europa e diminuiti negli ultimi 30 anni, per combattere la piaga del lavoro povero, per eliminare le tante forme di lavoro precario, per un salario minimo dignitoso per tutti – aggiunge Magni -. Per queste ragioni saremo al fianco dei sindacati confederali che in tante regioni hanno convocato scioperi generali regionali nei giorni fra il 12 e il 16 dicembre”.

A moderare l’evento di sabato mattina sarà Maria Gabriella Branca, assessore in Comune a Savona e da poche settimane eletta presidente dell’Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana. “In Italia abbiamo un problema di quantità e qualità dell’occupazione e del lavoro: la retorica della flessibilità espansiva e del merito come ingredienti indispensabili alla crescita è stata smentita dai fatti, ma il potere politico continua ad avallare acriticamente le richieste delle imprese – spiega Branca -. Il risultato di questa situazione è una cornice legislativa e istituzionale che ha prodotto uno sfaldamento del mondo del lavoro. Il fattore più drammatico è che il lavoro non è più sufficiente per essere al riparo dalla povertà e ciò soprattutto a scapito delle donne e dei giovani nella fascia 16-34 anni. Abbiamo bisogno di politiche economiche e industriali che si pongano l’obiettivo di risolvere questo vulnus”.

Prima degli interventi dei relatori previsti da programma, Mimmo Caporusso porterà un saluto alla sala in qualità di garante commissario di Sinistra Italiana Genova. “La questione del lavoro e che tipo di lavoro è uno dei temi centrali dell’iniziativa politica di Sinistra Italiana è dell’alleanza Verdi e Sinistra – sottolinea Caporusso -. Negli ultimi decenni in Italia abbiamo visto oltre che diminuzione dei salari un aumento senza precedenti della precarietà sul lavoro. Lavoro precario significa, lavoro povero. Questo governo come se non bastasse aumenta la precarietà sul lavoro reintroducendo i voucher”.

Oltre al senatore Tino Magni, a Maria Gabriella Branca e a Mimmo Caporusso sabato mattina parteciperanno all’evento in qualità di relatori Simona Simonetti (co-portavoce segreteria regionale Europa Verde), Roberta Burroni (Comitato Scientifico nazionale di Possibile), Lorena Lucattini (avvocata, Sinistra Italiana), Xhevahire Koci (studentessa lavoratrice), Stefano Gaggero e Lorenzo Azzolini (Genova che osa), Francesca Aldini (docente precaria), Igor Magni (Segretario Camera del Lavoro CGIL), Simone D’Angelo (Segretario provinciale Pd Genova), Stefano Giordano (Portavoce Movimento 5 Stelle Genova), un consigliere regionale della Lista Sansa e Riccardo Ventimiglia (Linea Condivisa).

Per quanto riguarda la situazione dei giovani, tra lavoro e precariato, verrà presentato un intervento da parte di un gruppo di giovani lavoratrici e lavoratori universitari dal titolo “E come realizziamo i nostri sogni? L’indipendenza dei giovani distrutta dal lavoro precario”.

“Come può essere possibile diventare indipendenti se i lavori che abbiamo avuto l’occasione di svolgere sono per la maggior parte lavori precari? – spiega Xhevahire Koci in rappresentanza del gruppo di giovani -. Sabato daremo voce ad alcune testimonianze reali, concrete, di chi ha vissuto queste esperienze sulla propria pelle”.